Výskumníci vyvíjajú tvrdšiu keramiku so zvýšenou odolnosťou proti praskaniu

Výskumníci z Kalifornskej univerzity v San Diegu urobili prelom vo vývoji keramiky vytvorením materiálov, ktoré sú tvrdšie a odolnejšie voči praskaniu. Použitím kombinácie kovových atómov s vyšším počtom valenčných elektrónov v ich vonkajšom obale vedci našli spôsob, ako zvýšiť schopnosť keramiky zvládnuť vyššie úrovne sily a stresu.

Keramika je známa svojimi výnimočnými vlastnosťami, ako je schopnosť odolávať vysokým teplotám, odolávať korózii a opotrebovaniu a zachovať si ľahký profil. Vďaka týmto vlastnostiam je keramika vhodná pre rôzne aplikácie vrátane leteckých komponentov a ochranných náterov. Ich krehkosť však bola vždy veľkou nevýhodou, pretože sú náchylné na zlomenie pri strese.

Vedci zamerali svoju štúdiu na triedu keramiky nazývanú vysokoentropické karbidy, ktoré majú neusporiadané atómové štruktúry tvorené atómami uhlíka viazanými s viacerými kovovými prvkami zo štvrtého, piateho a šiesteho stĺpca periodickej tabuľky. Zistilo sa, že kovy z piatej a šiestej kolóny, ako je titán, niób a volfrám, boli rozhodujúce pri zvyšovaní húževnatosti keramiky kvôli ich vyššiemu počtu valenčných elektrónov.

Valenčné elektróny sú elektróny nachádzajúce sa vo vonkajšom obale atómu, ktoré sa podieľajú na väzbe s inými atómami. Použitím kovov s väčším počtom valenčných elektrónov sa vedcom podarilo zlepšiť odolnosť keramiky voči praskaniu pri mechanickom zaťažení a namáhaní. Keramika vykazovala ťažnejšie správanie, podobne ako kovy, čo znamená, že by mohla podstúpiť väčšiu deformáciu pred rozbitím.

Prostredníctvom výpočtových simulácií a experimentálnej výroby a testovania tím identifikoval dva vysokoentropické karbidy, ktoré vykazovali výnimočnú odolnosť voči praskaniu. Tieto materiály boli schopné sa deformovať alebo natiahnuť, keď boli vystavené mechanickému zaťaženiu alebo namáhaniu, skôr než vykazovali typickú krehkú odozvu keramiky. Väzby v materiáloch sa zreorganizovali tak, aby premostili otvory veľkosti atómov, ktoré sa vytvorili, keď boli materiály prepichnuté alebo odtrhnuté, čím sa zabránilo tvorbe trhlín.

Výzvou je teraz zväčšiť výrobu tejto húževnatej keramiky pre komerčné aplikácie. Tento prielom má potenciál spôsobiť revolúciu v rôznych priemyselných odvetviach, ktoré sa spoliehajú na vysokovýkonné keramické materiály, od letectva až po biomedicínu. Zvýšená húževnatosť keramiky tiež otvára dvere pre extrémne aplikácie, ako sú nábežné hrany pre hypersonické vozidlá, kde môžu chrániť životne dôležité komponenty a umožňujú vozidlám lepšie odolávať nadzvukovým letom.

Túto prácu podporila Švédska rada pre výskum, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Programme, ARCS Foundation a The Oerlikon Group.

