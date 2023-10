Attosekundové svetelné impulzy: Vizualizácia ultrarýchlych pohybov elektrónov

Vedci boli ocenení Nobelovou cenou za fyziku za rok 2023 za ich priekopnícku prácu pri vizualizácii ultrarýchlych pohybov elektrónov pomocou attosekundových svetelných impulzov. Tento výskum má významné dôsledky, od vplyvu chemických reakcií až po pokrokové elektronické technológie.

Elektróny, stavebné kamene atómov a molekúl, sa pohybujú oveľa rýchlejšie ako ľudia. Na zachytenie ich pohybu používajú fyzici nástroje v mierke attosekundy. Attosekunda je jedna miliardtina miliardtiny sekundy.

Laureáti Nobelovej ceny zásadne prispeli k vytvoreniu attosekundových laserových bleskov, čo sú silné laserové impulzy, ktoré produkujú veľmi krátke záblesky svetla. Tieto attosekundové impulzy fungujú ako stroboskopy, osvetľujú elektróny a umožňujú výskumníkom zachytiť ich pohyb, podobne ako pri vytváraní filmu.

Proces zachytenia pohybu v attosekundovej mierke zahŕňa spektroskopiu čerpadlo-sonda. Impulz „čerpadla“ iniciuje pohyb elektrónov, zatiaľ čo impulz „sondy“ rozsvieti elektróny v rôznych časoch po impulze „čerpadla“, aby sa zachytil ich obraz. Tieto informácie sa potom spoja, aby sa vytvorili attosekundové filmy pohybu elektrónov.

Zatiaľ čo zobrazovanie pohybu elektrónov priamo vo vnútri atómov je v súčasnosti náročné, výskumníci vyvíjajú pokročilé mikroskopické techniky, aby to bolo možné. Tieto attosekundové filmy poskytujú základné poznatky o správaní elektrónov v attosekundovej časovej škále.

Pochopenie a riadenie správania elektrónov v takom rýchlom časovom rámci by mohlo mať významné aplikácie. Mohlo by to umožniť výskumníkom používať lasery na riadenie chemických reakcií, ktoré nie sú dosiahnuteľné inými prostriedkami. Okrem toho by to mohlo viesť k vývoju ultrarýchlych spínačov a schopnosti modifikovať správanie elektrónov na zvýšenie rýchlosti elektroniky.

Attosekundové impulzy môžu nájsť uplatnenie aj v EUV litografii v polovodičovom priemysle, kde sa dajú použiť na leptanie malých obvodov na elektronických čipoch. Okrem toho attosekundové röntgenové lúče generované lasermi s voľnými elektrónmi otvárajú nové možnosti výskumu.

S pokračujúcim výskumom a uznaním jeho dôležitosti prostredníctvom Nobelovej ceny má attosecond veda pred sebou sľubnú budúcnosť.

zdroj:

– Pôvodný článok publikovaný v The Conversation od Niranjana Shivarama, docenta fyziky a astronómie, Purdue University.