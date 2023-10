Nový typ kryštálu má potenciál pre komunikačnú technológiu 6G a prieskum kvantovej gravitácie

Vedci nedávno objavili prelomový kryštál, ktorý má schopnosť manipulovať so svetlom spôsobom, ktorý pripomína gravitačné sily, ktorými pôsobia čierne diery. Tento pozoruhodný fenomén, nazývaný „pseudogravitácia“, má potenciál spôsobiť revolúciu v komunikačnej technológii, najmä v oblasti sietí 6G, a ponúka vzrušujúce možnosti na skúmanie kvantovej gravitácie.

Výskumný tím pod vedením profesorky Kyoko Kitamura z Tohoku University v Japonsku uskutočnil experimenty s fotonickými kryštálmi, čo sú kryštály s pravidelnou mriežkovou štruktúrou, ktoré sú schopné spomaliť rýchlosť svetla. Zámerným skreslením týchto kryštálov a nasmerovaním lúčov svetla cez ne tím pozoroval odklon svetla, podobný tomu, ako gravitácia ohýba trajektórie objektov.

Táto novoobjavená schopnosť manipulovať so svetlom otvára nové cesty pre vývoj komunikačných technológií novej generácie. Keďže siete 6G vyžadujú ultravysokorýchlostný bezdrôtový prenos informácií v terahertzovom rozsahu, ktorý zahŕňa frekvencie nad 100 gigahertzov, manipulácia so svetlom v materiáloch sa stáva kľúčovou. V porovnaní so súčasnými možnosťami technológie 5G, ktorá dosahuje maximálnu frekvenciu 71 gigahertzov, to predstavuje významný skok vpred.

Dôsledky objavu tohto kryštálu siahajú za hranice telekomunikácií. Docent Masayuki Fujita z univerzity v Osake zdôraznil akademický význam výskumu. Tieto fotonické kryštály majú potenciál využiť gravitačné efekty a poskytujú nové príležitosti v oblasti fyziky gravitónu.

Gravitóny, teoretické kvantové častice zodpovedné za gravitačnú silu, sa ukázali ako nepolapiteľné pre priame pozorovanie. Vedci sa stále snažia plne pochopiť ich vlastnosti a vlastnosti. Tento výskum však predstavuje významný krok vpred v snahe odhaliť záhady kvantovej gravitácie, potenciálne preklenúť priepasť medzi kvantovou mechanikou a teóriou relativity Alberta Einsteina.

So svojimi potenciálnymi aplikáciami v komunikačnej technológii 6G a príspevkom k štúdiu kvantovej gravitácie je tento nový kryštál obrovským prísľubom pre budúci pokrok vo vedeckom výskume a technologických inováciách.

FAQ

Čo je pseudogravitácia?

Pseudogravitácia je jav, pri ktorom je možné manipulovať so svetlom v rámci určitých materiálov podobne ako gravitačné sily vyvíjané čiernymi dierami, ktoré ohýbajú dráhu svetla.

Ako môže tento kryštál využiť komunikačnú technológiu 6G?

Schopnosť manipulovať so svetlom v materiáloch otvára možnosti na dosiahnutie ultravysokorýchlostného bezdrôtového prenosu informácií v terahertzovom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre 6G siete pracujúce nad 100 gigahertzov.

Čo sú fotonické kryštály?

Fotonické kryštály sú kryštály s pravidelnou mriežkovitou štruktúrou, ktorá dokáže spomaliť rýchlosť svetla prechádzajúceho cez ne. V tomto výskume sa používajú na manipuláciu so svetlom a štúdium jeho vychýlenia.