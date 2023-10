Priame zobrazenie väzby glykánov na biomolekuly na úrovni jednej molekuly

Tím organických chemikov z Max-Planck Institute for Solid-State Research v spolupráci s výskumníkmi z University of Tübingen a University of Copenhagen vyvinul mikroskopickú metódu na zachytenie obrázkov glykánov viazaných na biomolekuly. Glykány, čo sú sacharidy zapojené do rôznych biologických procesov, sa zvyčajne nachádzajú na povrchu buniek. Tento výskum, publikovaný v Science, predstavuje prelom v zobrazovacích technikách na úrovni jednej molekuly.

Glykány hrajú kľúčovú úlohu pri skladaní proteínov a boli rozsiahle študované kvôli ich významu v biologických procesoch. V tejto štúdii výskumníci použili techniku ​​elektrospreja na vytlačenie glykánov viazaných na molekuly lipidov a proteínov (známe ako glykozaminoglykány a glykokonjugáty) na strieborné a medené povrchy. To umožnilo priame zobrazenie molekúl pomocou skenovacej tunelovej mikroskopie.

Využitím tejto techniky bol výskumný tím schopný identifikovať špecifické monosacharidy v rámci glykánových reťazcov a získať prehľad o orientácii a pozíciách pripojenia glykánov na proteínových kostrách. Vedci tiež demonštrovali aplikáciu tejto zobrazovacej metódy zachytením obrazov glykánov spojených s kyslíkom viazaných na mucínové proteíny, čo by mohlo potenciálne pomôcť pri detekcii včasných biomarkerov rakoviny.

Táto nová zobrazovacia technika má obrovský potenciál v rôznych výskumných snahách, vrátane identifikácie neznámych glykolipidov a glykoproteínov. Schopnosť vizualizovať sekvencie a umiestnenie glykánov na úrovni jednej molekuly poskytuje cenné poznatky o štrukturálnych vlastnostiach a funkčných úlohách týchto sacharidov v biologických procesoch.

zdroj: Kelvin Anggara a kol., Priame pozorovanie glykánov viazaných na proteíny a lipidy na úrovni jednej molekuly, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856