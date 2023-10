Dinukleárny ruténiový komplex umožňuje vysoko selektívnu fotokatalytickú redukciu CO2

By

Výskumníci z University of Tsukuba dosiahli významný pokrok v oblasti obnoviteľnej energie vyvinutím komplexu dvojjadrového ruténia (Ru), ktorý funguje ako účinný fotokatalyzátor na premenu CO2 na oxid uhoľnatý (CO). Tento prielom je veľkým prísľubom pri riešení vyčerpania fosílnych palív a v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Podobne ako proces fotosyntézy v rastlinách, premena a skladovanie slnečnej energie na chemickú energiu sú rozhodujúce pre riešenie environmentálnych problémov. Tím využil silné fotokatalytické vlastnosti dvojjadrového komplexu Ru na dosiahnutie vysoko účinnej reakcie na zníženie CO2, čo vedie k selektivite viac ako 99% pre CO.

Na uskutočnenie experimentu bola zmes dimetylacetamidu a vody, obsahujúca dvojjadrový komplex Ru ako fotokatalyzátor a obetné redukčné činidlo, vystavená svetlu s centrálnou vlnovou dĺžkou 450 nm v atmosfére CO2. Po 10 hodinách sa všetko redukčné činidlo spotrebovalo a CO2 sa úspešne premenil na CO.

Výskumníci zistili, že maximálny kvantový výťažok reakcie pri 450 nm bol 19.7 %. Je pozoruhodné, že fotokatalytické znižovanie CO2 prebiehalo s pozoruhodnou účinnosťou, aj keď sa počiatočná koncentrácia CO2 v plynnej fáze znížila na 1.5 %. To naznačuje, že takmer všetok privádzaný CO2 by sa mohol premeniť na CO.

Zvýšená stabilita novo vyvinutého dvojjadrového komplexu Ru sa pripisuje silnému chelatačnému účinku použitého ligandu. Dve skupiny komplexu Ru komplexu sa podieľajú na fotosenzibilizácii, čím sa ďalej zvyšuje jeho stabilita za reakčných podmienok.

Cieľom výskumníkov je ďalej zvýšiť katalytickú aktivitu komplexu Ru, aby sa vytvoril reakčný systém schopný efektívne riadiť proces znižovania CO2, dokonca aj pri nižších koncentráciách CO2 ekvivalentných koncentráciám zemskej atmosféry.

Tento výskum otvára nové možnosti využitia slnečnej energie na premenu CO2 na chemikálie s pridanou hodnotou a poskytuje sľubný prístup k boju proti negatívnym účinkom emisií uhlíka.

