Najhlbší známy dôkaz o bielení koralových útesov objavený v Indickom oceáne

Nová štúdia vedcov z University of Plymouth odhalila najhlbšie známe dôkazy o bielení koralov na koralovom útese, ktorý je takmer 300 stôp pod povrchom v Indickom oceáne. K bieleniu koralov dochádza, keď stresory, ako sú zmeny teploty, živín alebo svetla, spôsobujú, že koraly vypudzujú riasy zooxanthellae žijúce v ich tkanive, čo vedie k ich zbeleniu. Najčastejšou príčinou bielenia koralov je otepľovanie teplôt oceánov v dôsledku klimatických zmien.

Mezofotické koralové ekosystémy, ktoré sa nachádzajú v hlbších a chladnejších vodách, boli predtým považované za útočisko pre plytké útesy. Štúdia však zistila obmedzené prepojenie medzi týmito ekosystémami a plytkými koralmi, čo zdôrazňuje potrebu porozumieť ich náchylnosti na otepľovanie oceánov. Udalosť bielenia v Strednom Indickom oceáne bola pripísaná dipólu Indického oceánu, ktorý spôsobil 30% zvýšenie teploty oceánov a poškodil 80% koralových útesov v hĺbkach, o ktorých sa predpokladá, že sú odolné voči otepľovaniu.

Doktor Philip Hosegood, spoluautor štúdie, vyjadril prekvapenie nad zisteniami a uviedol, že hlbšie koraly sa považovali za odolné voči otepľovaniu oceánov kvôli chladnejším vodám, ktoré obývajú. Táto štúdia však ukazuje, že hlbšie útesy sú tiež ohrozené zmenou klímy.

Štúdia s názvom „Mezofotické bielenie koralov spojené so zmenami v hĺbke termoklinu“ bola publikovaná v časopise Nature Communications. Výskumníci z University of Plymouth vykonávajú štúdie v centrálnom Indickom oceáne už viac ako desať rokov. Počas svojich výskumných plavieb využívajú kombináciu údajov generovaných satelitom, monitorovania in situ a podvodných robotov na zhromažďovanie informácií o oceánografii a biodiverzite regiónu.

Vedci objavili dôkazy o poškodení koralov počas výskumnej plavby v novembri 2019. Diaľkovo ovládané podvodné vozidlá s monitorovacími kamerami zachytávali zábery vybielených koralov, zatiaľ čo plytké vodné útesy nevykazovali žiadne známky bielenia. Ďalšia analýza údajov zozbieraných počas plavby, ako aj satelitné informácie o teplotách oceánov odhalili, že bielenie bolo spôsobené prehĺbením termokliny, čo je spôsobené klimatickými zmenami zosilňujúcimi prirodzené cykly variability.

Štúdia zdôrazňuje zraniteľnosť mezofotických koralových ekosystémov voči tepelnému stresu a zdôrazňuje dôležitosť monitorovania morského dna hlbokých oceánov. Obnova veľkých častí útesu od udalosti bielenia ukazuje, že mezofotické koraly majú potenciál zotaviť sa, ale tiež vyvoláva obavy z vplyvu budúcich udalostí bielenia na úmrtnosť koralov a stratu biodiverzity.

Výskumníci dospeli k záveru, že rozšírenie nášho chápania vplyvov zmeny klímy na hlbokomorské koraly je kľúčové, pretože tieto ekosystémy zostávajú do značnej miery nedostatočne preskúmané. Kombinovaný vplyv El Niño a dipólu Indického oceánu zhoršuje vplyvy pociťované v regióne a zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu a úsilia o zachovanie ochrany týchto kritických biotopov.

