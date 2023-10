Zložitý tanec medzi nervovým a imunitným systémom: pohľady z neuro-imunitnej osi

By

Napriek tomu, že ide o odlišné entity, nervový a imunitný systém majú zložitý vzájomne závislý vzťah. Tento zložitý tanec medzi týmito dvoma systémami, známy ako neuroimunitná os, hrá kľúčovú úlohu pri riadení rôznych fyziologických procesov v mozgu, koži a gastrointestinálnom trakte. Komunikácia medzi bunkami v týchto systémoch fascinovala vedcov ako Isaac Chiu, imunobiológ z Harvard Medical School.

Chiuov výskum sa zameral na odhalenie komplexných interakcií medzi T bunkami, mikrogliami a baktériami v kontexte neurodegenerácie, bakteriálnych kožných infekcií a mikrobiálnych infekcií, ako je meningitída, antrax a kolitída. Jeho zistenia vrhli svetlo na nové mechanizmy bolesti a zápalu a odhalili úlohu neurónov, imunitných buniek a mikróbov v týchto procesoch.

Bolesť, základná schopnosť tela vnímať nebezpečenstvo, je úzko spojená s imunitným systémom. Nociceptorové neuróny, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie bolesti, interagujú s imunitnými bunkami prostredníctvom obojsmerného presluchu. Imunitné bunky produkujú látky, ktoré môžu priamo ovplyvňovať nervy, vďaka čomu sú citlivejšie na bolesť. Nociceptory zase ukladajú neuropeptidy, ktoré imunitné bunky dokážu vnímať a ovplyvňujú ich správanie.

Výskumný tím Chiu sa zameral na neuropeptidy, ako je peptid súvisiaci s génom pre kalcitonín (CGRP) a ich interakciu s imunitnými bunkami, najmä makrofágmi, neutrofilmi, monocytmi, T bunkami a B bunkami. Tím zistil, že interakcie medzi týmito neuropeptidmi a receptormi imunitných buniek môžu ovplyvniť produkciu cytokínov, polarizáciu makrofágov, nábor neutrofilov a reakcie T buniek. Tieto neuropeptidy hrajú silné regulačné úlohy v imunite.

V kontexte mikrobiálnych infekcií Chiuov tím odhalil fascinujúce poznatky o tom, ako môžu byť vlákna unesené baktériami. Napríklad pri meningitíde spôsobenej Streptococcus pneumoniae a Streptococcus agalactiae tieto patogény aktivujú nociceptorové neuróny prostredníctvom pórotvorného toxínu nazývaného pneumolyzín. Táto aktivácia vedie k produkcii CGRP, ktorá následne potláča produkciu ochranných cytokínov makrofágmi, čo umožňuje baktériám prežiť a ľahšie napadnúť mozog.

Prostredníctvom svojho výskumu dokázali Chiu a jeho tím manipulovať s neuroimunitnou osou na zvieracích modeloch, aby zvýšili schopnosť imunitného systému bojovať proti bakteriálnym infekciám, ako je meningitída. Zacielením na špecifické molekulárne interakcie a použitím in vivo a in vitro prístupov získali prehľad o komplexnej súhre medzi neurónmi, imunitnými bunkami a mikróbmi.

Tento výskum má významné dôsledky pre terapeutické stratégie. Zameraním sa na dráhy bolesti, ako je blokovanie CGRP, môže byť možné posilniť imunitné reakcie proti infekciám. Pochopenie neuroimunitnej osi otvára úplne novú sféru možností liečby rôznych chorôb a infekcií.

