Binárne čierne diery môžu byť stabilnejšie, ako sa predtým verilo

Vedci zistili, že binárne čierne diery môžu byť stabilnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Tieto čierne diery vznikajú, keď sa masívne hviezdy zrútia do nekonečne hustej „singularity“. S hmotnosťou oveľa väčšou ako Slnko majú silnú gravitačnú silu, z ktorej nemôže uniknúť ani svetlo. Binárne čierne diery sa často tvoria, keď okolo seba obiehajú dve masívne hviezdy.

Keď sa tieto čierne diery pohybujú, vytvárajú gravitačné vlny, ktoré prenášajú moment hybnosti preč zo systému. To spôsobí, že sa čierne diery krútia spolu, nakoniec sa zrazia a vytvoria jedinú, masívnejšiu čiernu dieru. Predtým sa verilo, že tento proces je nevyhnutný a binárne čierne diery sa vždy stanú osamelými objektmi.

Vedci však teraz chápu, že vesmír sa rozpína ​​a toto rozpínanie sa zrýchľuje vďaka tomu, čo je známe ako temná energia. Táto temná energia spôsobuje, že čierne diery sedia v neustále sa rozširujúcej štruktúre časopriestoru, čo zvyšuje možnosť, že by mohla pomôcť udržať binárne čierne diery oddelené.

Výskumníci z University of Southampton a University of Cambridge túto myšlienku skúmali prostredníctvom zložitých matematických modelov. Zistili, že dve nerotujúce čierne diery môžu existovať v rovnováhe, pričom expanzia vesmíru pôsobí proti ich gravitačnej príťažlivosti. To znamená, že z diaľky by dvojica čiernych dier v rovnováhe vyzerala ako jedna čierna diera, čo sťažuje zistenie, či ide o jeden objekt alebo o binárny systém.

Okrem toho by gravitačná príťažlivosť medzi binárnymi čiernymi dierami zabránila expanzii vesmíru, aby ich príliš od seba odtlačila. Vedci sa domnievajú, že ich zistenia by sa mohli vzťahovať na rotujúce čierne diery a ešte zložitejšie systémy čiernych dier s viacerými objektmi.

Štúdia bola publikovaná v časopise Physical Review Letters.

Zdroje:

- University of Southampton

– University of Cambridge