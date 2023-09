NASA varuje, že asteroid Bennu by mohol potenciálne zasiahnuť Zem

By

NASA nedávno uviedla, že asteroid Bennu, ktorý bol pozorovaný posledných 25 rokov, má v budúcnosti možnosť zrážky so Zemou. Bennu, známy nebezpečný asteroid, bol prvýkrát objavený v roku 1999 a vedci predpovedajú, že by sa mohol potenciálne zraziť s našou planétou do septembra 2182, tvrdí vedecký tím OSIRIS-REx.

Podľa štúdie publikovanej v ScienceDirect má Bennu šesťročnú obežnú dráhu okolo Zeme a už mal za sebou tri blízke stretnutia s našou planétou v rokoch 1999, 2005 a 2011. Vedci odhadujú šance dopadu na 1 ku 2,700 0.037, čo zodpovedá pravdepodobnosť asi XNUMX %.

Misia OSIRIS-REx, ktorú NASA spustila 8. septembra 2016, má Bennu študovať do hĺbky. V októbri 2020 sa misia úspešne dotkla povrchu asteroidu, odobrala vzorku a odišla z jeho povrchu. Očakáva sa, že táto vzorka poskytne zásadný pohľad na slnečnú sústavu a pretvorí naše chápanie jej pôvodu.

Astrofyzik Hakeem Oluyesi v rozhovore pre ABC News zdôraznil význam misie OSIRIS-REx a uviedol, že odhalí dôležité informácie o ranej slnečnej sústave. Spomenul aj možnosť nájsť v zozbieraných vzorkách biologické alebo prekurzorové molekuly pre život.

Ak by sa asteroid Bennu zrazil so Zemou, náraz by uvoľnil odhadom 1,200 24 megaton energie, čo zodpovedá XNUMX-násobku sily najmocnejšej jadrovej zbrane vyrobenej človekom, ako uvádza ABC News.

Na záver, varovania NASA o potenciálnej zrážke asteroidu Bennu so Zemou upozorňujú na dôležitosť prebiehajúcich vedeckých misií, ako je OSIRIS-REx, ktorých cieľom je prehĺbiť naše chápanie týchto nebeských objektov a posúdiť potenciálne riziká, ktoré môžu predstavovať pre našu planétu.

Zdroje:

– štúdia ScienceDirect

– Správy ABC