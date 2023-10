Kroky smerom k sebestačným vesmírnym misiám: Pestovanie jedla vo vesmíre

By

NASA neustále pracuje na vývoji misií na Mesiac a Mars, no jednou z výziev, ktorým čelia, je, ako udržať členov posádky jedlom počas ich dlhých pobytov vo vesmíre. V súčasnosti sa astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici spoliehajú na balené potraviny, ktoré potrebujú pravidelné dopĺňanie a nemusia poskytovať optimálnu výživu. S cieľom vyriešiť tento problém výskumníci skúmajú možnosť pestovania potravín počas misií.

Prvým krokom v tomto výskume je identifikácia správnych rastlín na testovanie. V roku 2015 NASA iniciovala projekt s názvom „Growing Beyond Earth“ v spolupráci s botanickou záhradou Fairchild v Miami. Tento program zahŕňa stovky tried prírodovedných predmetov na stredných a stredných školách po celých Spojených štátoch, ktoré pestujú rôzne semená v prostredí, ktoré pripomína podmienky vesmírnej stanice. Semená, ktorým sa darí v týchto triedach, sa potom prenesú do komory v Kennedyho vesmírnom stredisku NASA na ďalšie testovanie. Ak budú naďalej dobre rásť v tomto mikrogravitačnom prostredí, sú poslané na vesmírnu stanicu na ďalšie vyhodnotenie.

Okrem výberu rastlín NASA testuje zariadenia, ktoré by mohli hostiť záhrady s mikrogravitáciou. Jedným z takýchto zariadení je Systém výroby zeleniny, známy aj ako Veggie. Je to jednoduchá a nízkoenergetická komora schopná pojať až šesť rastlín. Semená sa pestujú v malých látkových „vankúšikoch“, o ktoré sa členovia posádky starajú a zalievajú ich ručne, podobne ako pri starostlivosti o záhradu na Zemi. Tieto záhrady vo vesmíre pomáhajú výskumníkom pochopiť, ako rastliny rastú a prispôsobujú sa v podmienkach mikrogravitácie a aké opatrenia je potrebné prijať na zabezpečenie ich zdravia a produktivity.

Vývojom technológie a techník na pestovanie potravín vo vesmíre sa NASA snaží znížiť závislosť na pravidelných zásobovacích misiách a poskytovať astronautom čerstvé, výživné jedlo na dlhší čas. Tento výskum prospieva nielen budúcim misiám na Mesiac a Mars, ale má aj dôsledky pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo tu na Zemi.

Zdroje: PHYS