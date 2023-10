Skúmanie Neptúna: Nový návrh na misiu na najvzdialenejšiu planétu

Planetárni vedci sú už dlho fascinovaní Neptúnom, najvzdialenejšou planétou našej slnečnej sústavy, ale vzhľadom na jeho extrémnu vzdialenosť sa vyslanie kozmickej lode na obežnú dráhu alebo pristátie na Neptúne ukázalo ako značná výzva. Skupina výskumníkov však predložila radikálnu novú myšlienku budúcej misie na Neptún, ktorá zahŕňa využitie tenkej atmosféry Tritonu, najväčšieho mesiaca Neptúna.

V nedávnom článku výskumníci zdôraznili úspešné dokončenie letového testu nafukovacieho spomaľovača (LOFTID) NASA v roku 2022. Navrhli použiť prístroj podobný LOFTID, nazývaný aeroshell, na spomalenie kozmickej lode, keď sa blíži. Triton. Napriek tomu, že atmosféra Tritonu má menej ako 1/70,000 XNUMX tlaku vzduchu v zemskej atmosfére, výskumníci zistili, že stále môže poskytnúť dostatočné spomalenie, aby umožnilo kozmickej lodi vstúpiť na zachytenú obežnú dráhu okolo Neptúna.

Aby to bolo možné dosiahnuť, orbiter by musel zostúpiť až do výšky 6 kilometrov nad povrchom Tritonu. Na rozdiel od iných nápadov na misie, Tritonov nedostatok významných pohorí znižuje riziko katastrofickej kolízie. Výskumníci odhadujú, že s využitím techniky aeroshell by mohla byť misia na Neptún dokončená už za 10 rokov, čo je výrazne kratšie ako súčasné koncepcie misie.

Okrem toho by táto navrhovaná misia poskytla príležitosť študovať Triton, ktorý je považovaný za jeden z najzvláštnejších objektov v slnečnej sústave. Predpokladá sa, že ide o zachytený objekt Kuiperovho pásu, detailný pohľad na Triton len z niekoľkých kilometrov nad jeho povrchom by priniesol cenné vedecké poznatky.

Zatiaľ čo návratová misia na Neptún predstavuje množstvo výziev kvôli svojej obrovskej vzdialenosti, tento inovatívny návrh ponúka sľubné riešenie. Využitím atmosféry Tritonu by vedci mohli prekonať niektoré prekážky spojené s dosiahnutím a obiehaním záhadnej planéty. Aby sa tento návrh stal skutočnosťou, bude potrebný ďalší výskum a technologický pokrok.

definícia:

1. LOFTID – letový test nafukovacieho spomaľovača na nízkej obežnej dráhe Zeme, program NASA určený na vývoj nafukovacieho štítu na ochranu kozmickej lode počas zostupu do atmosféry.

2. Aeroshell – Ochranný plášť alebo štít používaný počas vstupu do atmosféry na zníženie rýchlosti kozmickej lode a jej ochranu pred extrémnym teplom.

3. Kuiperov pás – Oblasť slnečnej sústavy za Neptúnom, ktorá obsahuje množstvo malých ľadových telies a je považovaná za pozostatok ranej slnečnej sústavy.

Zdroj: Zdrojový článok neposkytuje konkrétnu adresu URL.