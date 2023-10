Nové nástroje pre astronautov: Skúmanie výziev a inovácií vesmírnej cesty

Dvaja odvážni kozmonauti sa v stredu 25. októbra vydali na vesmírnu prechádzku pred Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS), pričom narazili na fascinujúci únik chladiacej kvapaliny, ktorý bol pozorovaný začiatkom mesiaca. Oleg Kononenko a Nikolaj Chub, obaja z ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, sa horlivo pustili do svojej mimovozovej aktivity (EVA) s úlohou zdokumentovať a izolovať únik chladiva z chladiča.

Počas výstupu do vesmíru Kononenko pozorne pozoroval hromadiaci sa amoniak, ktorý vytvoril rastúcu „kvapku“ alebo „kvapku“. Tento jedinečný pohľad viedol ku kontaminácii jedného z jeho popruhov, ktoré museli byť zaistené v taške a ponechané mimo vesmírnej stanice. Kozmonauti, pripravení na akékoľvek potenciálne stretnutie s jedovatým chladivom, usilovne čistili svoje skafandre a nástroje, aby zabezpečili, že žiadna stopa po čpavku sa nedostane späť do stanice.

Pri dokumentovaní radiátora objavil Kononenko úžasný pohľad: početné jednotné otvory na povrchu panelov. Zaujatý rádiom zavolal letovým kontrolórom v Moskovskej misii a opísal ich, že majú „veľmi rovné hrany, akoby boli prevŕtané“. Chaotické rozmiestnenie týchto dier pridáva na záhade okolo tohto incidentu.

Predpokladá sa, že zvyškový amoniak, ktorý unikol, keď boli ventily zatvorené, prispel k vytvoreniu „blobu“. Ruskí inžinieri starostlivo analyzujú údaje zhromaždené kozmonautmi, aby určili príčinu úniku a vyvinuli riešenia pre budúcu údržbu radiátorov.

Okrem toho, počas tohto výstupu do vesmíru Kononenko a Chub úspešne nainštalovali syntetický radarový komunikačný systém na viacúčelovom laboratórnom module Nauka. Tento nový systém bude hrať kľúčovú úlohu pri monitorovaní životného prostredia na Zemi. Vydali tiež malý nanosatelit v tvare kocky, určený na testovanie technológie solárnych plachiet. Zatiaľ čo solárne krídla sa nevysunuli podľa plánu, misia úspešne otestovala mechanizmus rozmiestnenia.

Táto vzrušujúca 7-hodinová a 41-minútová vesmírna prechádzka sa skončila zatvorením poklopu do prechodovej komory modulu Poisk. Celkovo to znamenalo Chubov prvý výstup do vesmíru a impozantný šiesty Kononenko, čím sa jeho kumulatívny čas výstupu do vesmíru zvýšil na pôsobivých 41 hodín a 43 minút.

Zdroje: NASA TV, Ruská federálna vesmírna agentúra (Roscosmos)