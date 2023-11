By

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nedávno čelil obavám z transparentnosti a dôkladnosti procesov hodnotenia liekov, ako to zdôraznili štúdie uskutočnené Oregonskou štátnou univerzitou. Tieto štúdie odhalili, že FDA stále viac schvaľuje lieky na základe jednotlivých klinických štúdií, pričom tieto štúdie sú zverejňované menej. Zatiaľ čo rýchle sledovanie život zachraňujúcich liečebných postupov je kľúčové, odborníci tvrdia, že na zaistenie bezpečnosti a pohody pacienta je potrebná väčšia transparentnosť.

Od farmaceutických spoločností sa v súčasnosti vyžaduje, aby sa podelili iba o výsledky dvoch klinických skúšok pre mnohé lieky, pričom zostávajú otázky týkajúce sa výberového procesu a výsledkov ostatných skúšok. Vedci zdôrazňujú dôležitosť zobrazenia všetkých dokončených pokusov, a nie iba niekoľkých vybraných. To neznamená, že napríklad lieky proti rakovine si vyžadujú ďalšie štúdie, ale skôr to, že zdieľanie úplných výsledkov skúšok by poskytlo komplexnejšie pochopenie ich účinnosti.

S cieľom riešiť potrebu rýchlejšieho prístupu k liekom, ktoré zachraňujú život, bol v roku 21 implementovaný zákon o liekoch v 2016. storočí. Hoci cieľom tejto legislatívy bolo urýchliť schvaľovanie nových liekov na kritické stavy, ako je rakovina, zmiernilo niektoré normy, pokiaľ ide o počet liekov. podporných štúdií. Okrem toho sa znížil dôraz na randomizované klinické štúdie, čo v špecifických prípadoch umožnilo použitie náhradných markerov namiesto klinických výsledkov. Náhradné markery sa používajú ako náhrady, keď posúdenie priamych klinických výsledkov trvá značné množstvo času.

Štúdie uskutočnené Oregonskou štátnou univerzitou analyzovali schválenia FDA pre nové lieky v rokoch 2017 a 2022. Výskumníci zistili, že značný počet liekov bol schválený na základe jedinej štúdie s obmedzeným zverejnením výsledkov pokusov. Tento nedostatok transparentnosti vyvoláva obavy o dostupnosť informácií pre zdravotníckych pracovníkov aj pacientov.

Záverom je, že väčšia transparentnosť je rozhodujúca v procese hodnotenia liekov FDA, aby sa zaistila bezpečnosť a blaho pacienta. Zverejnenie všetkých dokončených štúdií by poskytlo úplnejšie pochopenie účinnosti lieku. Zatiaľ čo zákon o liekoch 21. storočia mal za cieľ urýchliť schválenie život zachraňujúcich liekov, je dôležité nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a transparentnosťou. Riešením týchto obáv môže FDA zvýšiť svoju dôveryhodnosť a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom a pacientom informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí.

FAQ

Prečo je transparentnosť pri hodnotení liekov dôležitá?

Transparentnosť je pri hodnotení liekov nevyhnutná na zaistenie bezpečnosti a pohody pacienta. Umožňuje zdravotníckym pracovníkom a pacientom prístup ku kompletným informáciám o účinnosti lieku a možných rizikách.

Čo je zákon o liečbe 21. storočia?

Zákon o liekoch 21. storočia je legislatíva implementovaná v roku 2016 s cieľom urýchliť schvaľovanie nových liekov na kritické stavy. Uvoľnila určité štandardy, aby urýchlila prístup k liekom na záchranu života.

Čo sú to náhradné markery?

Náhradné markery sa používajú ako náhrady za priame klinické výsledky, keď hodnotenie týchto výsledkov trvá značné množstvo času. Mali by súvisieť s klinickými výsledkami a mali by poskytovať indikáciu účinnosti lieku.

Ako možno dosiahnuť väčšiu transparentnosť pri hodnotení liekov?

Väčšiu transparentnosť pri hodnotení liekov možno dosiahnuť požiadavkou, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali výsledky všetkých dokončených štúdií, a nie len niekoľkých vybraných. To by poskytlo komplexnejšie pochopenie profilu účinnosti a bezpečnosti lieku.