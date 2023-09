Ľudské bunky sa riadia vzorom veľkosti a počtu

By

V nedávnej štúdii publikovanej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, vedci z McGill University objavili fascinujúci vzor v ľudských bunkách, ktorý sa zdá byť konzistentný s matematickou symetriou v celom organizme. Štúdia odhaľuje inverzný vzťah medzi veľkosťou buniek a počtom, čo naznačuje kompromis medzi týmito premennými.

Veľkosť a počet buniek zohrávajú rozhodujúcu úlohu v raste a funkcii ľudského tela. Doteraz však žiadna komplexná štúdia neskúmala vzťah medzi týmito faktormi naprieč celým ľudským organizmom. Na vyplnenie tejto medzery výskumný tím zhromaždil údaje z viac ako 1,500 XNUMX publikovaných zdrojov, aby vytvoril podrobný súbor údajov o veľkosti a počte buniek v hlavných typoch buniek.

Zistenia štúdie ukazujú, že s rastúcou veľkosťou buniek sa počet buniek znižuje a naopak. To znamená, že bunky v rámci danej veľkostnej triedy prispievajú rovnakou mierou k celkovej bunkovej biomase tela. Vzťah medzi veľkosťou buniek a počtom platí pre rôzne typy buniek a veľkostné triedy, čo naznačuje konzistentný vzor homeostázy.

Vedci odhadujú, že muž má v tele približne 36 biliónov buniek, zatiaľ čo ženy majú približne 28 biliónov buniek a desaťročné dieťa má približne 17 biliónov buniek. V distribúcii bunkovej biomasy dominujú svalové a tukové bunky, zatiaľ čo červené krvinky, krvné doštičky a biele krvinky majú významný vplyv na počet buniek.

Je zaujímavé, že každý typ bunky si zachováva charakteristický rozsah veľkosti, ktorý zostáva jednotný počas vývoja jednotlivca. Tento vzor je konzistentný naprieč druhmi cicavcov, čo naznačuje základný princíp bunkovej biológie.

Celkovo tento výskum vrhá svetlo na zložitý vzťah medzi veľkosťou buniek a počtom buniek v ľudskom tele. Zistenia poskytujú cenné poznatky o vývoji a fungovaní buniek a otvárajú nové cesty pre ďalší výskum v oblasti biológie.

