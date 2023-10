By

Október a november sú skvelé mesiace na pozorovanie meteorov a rok 2023 nie je výnimkou. Tento rok existuje špeciálny dôvod na ostražitosť, keďže kométa 2P Encke, zdroj novembrových Tauridských ohnivých gúľ, dosiahne perihélium 22. októbra. Bohužiaľ, tohtoročné zjavenie kométy nie je priaznivé pre pozorovateľov na Zemi. Keď dosiahne perihélium na odvrátenej strane svojej obežnej dráhy, bude nízko na oblohe za úsvitu, len štyri stupne od Slnka.

Kométa 2P Encke má obežnú dobu 3.3 roka a je súčasťou väčšieho roja známeho ako Enckeho (alebo Tauridský) komplex. Obieha vo vnútri obežnej dráhy Merkúra a siaha až k pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Najbližší priaznivý prechod kométy je až 11. júla 2030.

Meteory Taurid, tiež známe ako Halloweenske ohnivé gule, produkujú dva prúdy, ktoré sú aktívne od konca októbra do polovice novembra. Aj keď majú nízku rýchlosť iba päť meteorov za hodinu, sú známe tým, že produkujú ohnivé gule. Tento rok nastáva Hunterov spln 28. októbra, no jasný Mesiac by nemal brániť viditeľnosti ohnivých gúľ.

Medzi ďalšie meteorické roje, na ktoré si v tejto sezóne treba dávať pozor, patria Orionidy, ktoré vrcholia v nedeľu 22. októbra ráno s očakávanou rýchlosťou 20 meteorov za hodinu. Očakáva sa, že Leonidy, ktoré vrcholia okolo 18. novembra, budú mať nižšiu rýchlosť len 15 meteorov za hodinu. Existujú však dôkazy, že sa môžeme priblížiť k staršej stope pre tok Leonid, čo by mohlo viesť k zvýšeniu aktivity.

Počas meteorických rojov môžete sledovať meteory späť k radiantu v ich príslušných konšteláciách. Napríklad, ak môžete sledovať meteor späť k Orionu, je to Orionid a ak ho môžete sledovať späť k Levovi, je to Leonid.

Celkovo, zatiaľ čo viditeľnosť kométy 2P Encke môže byť tento rok obmedzená, stále sa máme na čo tešiť v súvislosti s meteormi Taurid a inými meteorickými rojmi.

Zdroje:

- Oklamú kométa 2/P Encke a meteory Taurid tento rok pozorovateľov?

- https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/