Hlboké bielenie koralov v Indickom oceáne: Dôrazné varovanie pred dopadmi zmeny klímy

By

Vedci urobili alarmujúci objav hlbokého bielenia koralov v Indickom oceáne, čím spochybnili predchádzajúce presvedčenia o odolnosti koralov a zdôraznili širšie vplyvy zmeny klímy na morské ekosystémy. Tento prevratný nález odhaľuje najhlbšie dôkazy o vyblednutí koralových útesov, pričom k poškodeniu došlo viac ako 90 metrov (300 stôp) pod hladinou oceánu.

Poškodenie koralov, ktoré sa pripisuje 30% nárastu teploty mora spôsobenému dipólom Indického oceánu, postihlo až 80% útesov v určitých častiach morského dna. Predtým sa predpokladalo, že tieto hĺbky sú odolné voči otepľovaniu oceánov. Tento objav však slúži ako ostré varovanie pred škodami spôsobenými rastúcimi teplotami oceánov a skrytými škodami, ktoré sú spôsobené prírodným svetom v dôsledku zmeny klímy.

Výskumníci z University of Plymouth, ktorí publikovali svoju štúdiu v Nature Communications, použili podvodné kamery na prenos živých obrázkov na svoje výskumné plavidlo. Tieto obrázky poskytli prvý pohľad na koraly, ktoré boli bielené. Zaujímavé je, že kým hlbšie útesy vybledli, plytké vodné útesy nevykazovali žiadne známky poškodenia.

Výskumný tím z University of Plymouth už viac ako desať rokov intenzívne študuje centrálny Indický oceán pomocou rôznych metód na monitorovanie a pochopenie jedinečnej oceánografie a života v regióne. Prvý dôkaz poškodenia koralov bol pozorovaný počas výskumnej plavby v novembri 2019, kde boli použité diaľkovo ovládané podvodné vozidlá vybavené kamerami.

Ďalšia analýza údajov zozbieraných počas výskumnej plavby a satelitného monitorovania oceánskych podmienok a teplôt odhalili, že zatiaľ čo povrchové teploty sa takmer nezmenili, teploty pod povrchom sa výrazne zvýšili. Toto prehĺbenie termokliny, spôsobené zosilneným regionálnym ekvivalentom El Nino, bolo nakoniec základnou príčinou bielenia koralov.

Dôsledky tohto výskumu sú značné. Ukazuje zraniteľnosť mezofotických koralových ekosystémov voči tepelnému stresu a poskytuje nové dôkazy o vplyve klimatických zmien na náš oceán. Zvyšujúce sa bielenie mezofotických koralov povedie k úmrtnosti koralov, strate biodiverzity a zníženiu kritických ekosystémových služieb, ktoré tieto útesy poskytujú.

Hoci časti postihnutého útesu vykazovali známky obnovy, pokračujúce monitorovanie morského dna v hlbokom oceáne je kľúčové. Je dôležité si uvedomiť, že plytké vodné koraly tiež zažívajú častejšie a vážnejšie škody a predpoklad, že by to kompenzovali mezofotické koraly, je teraz otázny. Keďže hlbokomorské koraly zostávajú do značnej miery nedostatočne preskúmané, je pravdepodobné, že podobné incidenty bielenia zostávajú na celej planéte nepovšimnuté.

Oceánografia regiónov je ovplyvnená prirodzene sa vyskytujúcimi cyklami, ktoré sú zosilnené zmenou klímy. Kombinovaný vplyv El Nino a dipólu Indického oceánu spôsobuje vážne dopady v Strednom Indickom oceáne. Riešenie týchto výziev a zlepšenie nášho chápania hlbokomorských koralových ekosystémov je nevyhnutné na zmiernenie ničivých účinkov zmeny klímy na náš svet.

Zdroje:

– Univerzita v Plymouthe

– Prírodné komunikácie