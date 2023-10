Čínska jedľa má najvyššiu mieru záchytu uhlíka v stredoveku, zistila štúdia

By

Nedávna štúdia vedená výskumníkmi z juhočínskej botanickej záhrady ukázala, že čínska jedľa, tiež známa ako Cunninghamia lanceolata, má najvyššiu mieru zachytávania uhlíka v strednom veku. Tento objav je významný, pretože čínska jedľa sa široko používa v programoch zalesňovania v južnej Číne a pochopenie jej schopnosti sekvestrácie uhlíka môže pomôcť pri úsilí o zmiernenie zmeny klímy.

Štúdia sa zamerala na lesnú farmu v provincii Guangdong a zbierala údaje o skladovaní uhlíka a sekvestračnej kapacite čínskej jedle v rôznom veku. Výskumníci analyzovali zásoby uhlíka v rôznych zložkách, ako sú stromy, podrast, vegetácia, odpad, pôda a celý ekosystém.

Výsledky ukázali, že zásoby uhlíka sa výrazne zvýšili s vekom lesa, pričom celková zásoba uhlíka v ekosystéme sa takmer strojnásobila zo 129.11 megagramov na hektár vo veku piatich rokov na 348.43 vo veku 60 rokov. Miera sekvestrácie uhlíka jedle čínskej vykazovala celkový nárast v prvých dvoch vekových intervaloch, pričom vrchol dosiahla v rozmedzí 15-20 rokov a potom v nasledujúcich vekových intervaloch klesala.

Štúdia dospela k záveru, že miera sekvestrácie uhlíka čínskej jedle závisí od jej veku, pričom najvyššie miery sa vyskytujú v jej strednom veku od 15 do 20 rokov. Vedúci výskumník Liu Juxiu verí, že tieto zistenia môžu byť cenné pre národné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a programy zalesňovania.

Štúdia publikovaná v časopise Science of The Total Environment vrhá svetlo na potenciál sekvestrácie uhlíka čínskej jedle a zdôrazňuje jej úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien. Poskytuje užitočné informácie pre tvorcov politík a organizácie zapojené do úsilia o zalesňovanie, pričom zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia veku stromov pri maximalizácii výhod sekvestrácie uhlíka.

Zdroje:

– China Science Daily

– Science of The Total Environment