Staroveký náhrdelník odhaľuje sociálnu zložitosť neolitickej kultúry

Nedávna štúdia publikovaná v časopise PLOS ONE odhaľuje nové pohľady na sociálnu dynamiku neolitickej kultúry prostredníctvom analýzy zdobeného náhrdelníka objaveného v detskom hrobe v starovekom Jordánsku. Výskum, ktorý uskutočnila Hala Alarashi a jej kolegovia z Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Španielsku a Université Côte d'Azur vo Francúzsku, objasňuje dôležitosť telesných ozdôb a ich úlohu pri sprostredkovaní kultúrnych hodnôt a osobnej identity.

Náhrdelník, ktorý sa našiel v neolitickej dedine Ba'ja v Jordánsku, pochádza z rokov 7400 až 6800 pred Kristom. Pozostáva z viac ako 2,500 XNUMX farebných kamienkov a mušlí, dvoch výnimočných jantárových korálikov (najstaršie známe v Levante), veľkého kamienkového prívesku a jemne gravírovaného perleťového prsteňa. Prostredníctvom starostlivej analýzy zloženia, remeselného spracovania a priestorového usporiadania týchto predmetov výskumníci zistili, že kedysi tvorili jeden viacradový náhrdelník.

Výroba tohto náhrdelníka si vyžadovala precíznu prácu a dovoz exotických materiálov z iných oblastí. Jeho objav poskytuje cenné poznatky o pohrebných praktikách jednotlivcov s vysokým sociálnym postavením v období neolitu. Náhrdelník tiež odhaľuje zložitú sociálnu dynamiku v rámci komunity Ba'ja, do ktorej sú zapojení remeselníci, obchodníci a vysoko postavené autority, ktoré si objednali takéto prepracované kúsky.

Fyzická rekonštrukcia náhrdelníka je teraz vystavená v múzeu Petra v južnom Jordánsku. Tento pozoruhodný artefakt slúži ako dôkaz kultúrneho významu telesných ozdôb a spletitej spoločenskej dynamiky obdobia neolitu. Na úplné pochopenie zložitosti odhalenej štúdiou je potrebný ďalší výskum tejto starovekej kultúry.

Zdroje:

– „Vlákna pamäti: Oživenie ozdoby mŕtveho dieťaťa v neolitickej dedine Ba`ja (Jordánsko)“ od Hala Alarashi a kol., PLOS ONE

– Obrazový kredit: Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0