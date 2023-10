Nová štúdia odhaľuje zaujímavé zistenia o pristátí Chandrayaan-3 na Mesiaci

By

Nedávna štúdia vedcov z Indickej organizácie pre výskum vesmíru (ISRO) odhalila fascinujúce podrobnosti o historickom lunárnom pristátí pristávacieho modulu Chandrayaan-3, Vikram. Štúdia s názvom „Charakterizácia ejecta Halo na mesačnom povrchu okolo Chandrayaan-3 Vikram Lander pomocou snímok OHRC“ bola publikovaná v časopise Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Podľa štúdie, keď Vikram 23. augusta 2023 pristál na mesačnom povrchu, vytvoril pozoruhodný jav známy ako „ejecta halo“. Toto vyvrhnuté halo vzniklo, keď modul pristávacieho modulu zdvihol mesačný prach a vytvoril okolo seba jasnú škvrnu počas zostupu a pristátia.

Pomocou panchromatických snímok s vysokým rozlíšením z kamery Orbiter s vysokým rozlíšením (OHRC) na orbite Chandrayaan-2 vedci porovnali snímky urobené pred a po pristátí. Charakterizovali ejecta halo ako nepravidelnú svetlú škvrnu obklopujúcu pristávací modul.

Štúdia odhaduje, že približne 2.06 tony lunárneho epi regolitu (povrchového materiálu) bolo vyvrhnutých a premiestnených na ploche 108.4 m² okolo miesta pristátia. Tento významný posun mesačného materiálu poskytuje cenné poznatky o geologických procesoch a zložení mesačného povrchu.

Úspešné mäkké pristátie Chandrayaan-3 na mesačnom povrchu znamenalo pre Indiu historický úspech, čím sa stala štvrtou krajinou, ktorá pristála kozmickou loďou na Mesiaci a prvou, ktorá pristála v polárnej oblasti. Od pristátia vykonali pristávacie moduly Vikram a Pragyan Rover rôzne in-situ merania, ktoré potvrdili prítomnosť síry v regióne a odhalili menšie prvky.

Napriek tomu, že po jednom lunárnom dni prešli do režimu spánku, pokusy o prebudenie pristávacieho modulu a roveru boli zatiaľ neúspešné. Údaje a zistenia zhromaždené počas ich prevádzkového obdobia však naďalej poskytujú cenné informácie o našom najbližšom nebeskom susedovi.

FAQ:

Otázka: Čo je to ejektové halo?

Odpoveď: Ejecta halo je jav, ktorý sa vyskytuje počas pristátia na Mesiaci, keď sa zdvihne mesačný prach, čím sa okolo miesta pristátia vytvorí jasná škvrna.

Otázka: Koľko lunárneho materiálu bolo vyvrhnuté počas pristátia Chandrayaan-3?

Odpoveď: Štúdia odhaduje, že približne 2.06 tony materiálu z mesačného povrchu bolo vyvrhnutých a premiestnených na ploche 108.4 m² okolo miesta pristátia.

Otázka: Aké merania vykonali Vikram a Pragyan Rover?

Odpoveď: Niektoré z vykonaných meraní zahŕňajú potvrdenie prítomnosti síry v oblasti a detekciu prítomnosti minoritných prvkov na mesačnom povrchu.

