Nové zistenia o Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Vedci, ktorí študujú misiu Chandrayaan-3, urobili zaujímavý objav o fenoméne halo ejekty. Panchromatická kamera na orbite Chandrayaan-2 s vysokým rozlíšením (OHRC) brilantne zachytila ​​miesto pristátia pristávacieho modulu Vikram a ukázala vytvorenie masívneho prstencového krátera, ktorý bol vhodne nazvaný „ejecta halo“. Toto prelomové odhalenie pochádza zo štúdie publikovanej v časopise The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Misia Chandrayaan-3 úspešne pristála na južnom póle Mesiaca 23. augusta 2023 a označená pristávacia plocha bola následne pokrstená ako Shiv Shakti Point na pamiatku významnej lunárnej návštevy Indie. Nedávna štúdia vrhá nové svetlo na zloženie a vlastnosti lunárnej pôdy a vykresľuje jasnejší obraz fascinujúcej mesačnej krajiny.

Prostredníctvom panchromatických snímok OHRC s vysokým rozlíšením sa vedcom podarilo zachytiť podrobné snímky halo ejekcie, javu, ktorý nastáva, keď sú materiály pri náraze násilne vymrštené. Toto vizuálne pozoruhodné zistenie posilňuje technologickú zdatnosť a presnosť orbitálnej sondy Chandrayaan-2, ktorá naďalej odhaľuje záhady o Mesiaci.

FAQ:

Otázka: Čo je to ejektové halo?

Odpoveď: Ejecta halo sa vzťahuje na prstencový kráter, ktorý sa vytvorí na mieste pristátia v dôsledku silného vyvrhnutia materiálov počas nárazu.

Otázka: Ktorá technológia zachytila ​​ejecta halo v misii Chandrayaan-3?

Odpoveď: Panchromatická kamera na orbite Chandrayaan-2 s vysokým rozlíšením (OHRC) zachytila ​​jav halo ejecta.

Otázka: Kedy pristála misia Chandrayaan-3 na mesačnom južnom póle?

Odpoveď: Misia Chandrayaan-3 pristála 23. augusta 2023.

Otázka: Aký je význam bodu Shiv Shakti?

Odpoveď: Bod Shiv Shakti je určený názov pre pristávaciu oblasť misie Chandrayaan-3, ktorá bola vybraná na pamiatku návštevy Indie na Mesiaci.