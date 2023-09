Chandrayaan-3 LIVE aktualizácie: Úsilie o nadviazanie kontaktu s Landerom a Roverom

By

V súčasnosti prebiehajú snahy o nadviazanie kontaktu s pristávacím modulom Chandrayaan-3 Vikram a roverom Pragyan. Indická organizácia pre vesmírny výskum (ISRO) sa s nimi pokúšala nadviazať komunikáciu, aby zistila ich stav prebudenia, ale zatiaľ neboli prijaté žiadne signály.

Lander Chandrayaan-3 s názvom Vikram úspešne pristál na mesačnom južnom póle 23. augusta po 40-dňovej ceste do vesmíru. Vďaka tomu sa India stala prvou krajinou, ktorej sa to podarilo. Po pristátí bol rover Pragyan bezpečne zaparkovaný a 2. septembra uvedený do režimu spánku.

Podľa Nilesha M Desaia, riaditeľa Centra vesmírnych aplikácií (SAC), existuje 50-50 šanca na oživenie pristávacieho modulu a roveru. Ak elektronika prežije extrémne nízke teploty na mesačnom povrchu, existuje nádej na príjem signálov. Desai však spomenul, že aj keď k oživeniu nedôjde, misia už dosiahla svoje ciele.

Predseda ISRO Madhavan Nair vysvetlil, že lander a rover boli takmer dva týždne v hlbokom spánku, pričom znášali teploty pod -150 stupňov Celzia. Vyjadril optimizmus, že slnečné teplo zohreje prístroje a dobije batérie. Ak sú tieto podmienky splnené, existuje veľká šanca, že systém bude opäť funkčný.

Jednou z hlavných misií pre Chandrayaan-3, ak sa lander a rover prebudia, je potvrdiť prítomnosť vody na mesačnom povrchu. Tapan Mishra, bývalý vedec ISRO, zdôraznil dôležitosť detekcie vodíka, pretože by to presvedčivo dokázalo existenciu vody. Prítomnosť vody bola indikovaná pomocou diaľkového snímania, ale fyzické potvrdenie by poskytlo silný dôkaz.

V súčasnosti pretrváva neistota týkajúca sa oživenia Vikrama a Pragyana. ISRO však zostáva odhodlaná vynaložiť úsilie na nadviazanie kontaktu a ďalšie skúmanie mesačného povrchu.

Zdroje:

– ISRO

– tlačová agentúra ANI