Fyzici zúžili vyhľadávanie magnetických monopolov pomocou údajov veľkého hadrónového urýchľovača

Fyzici už dlho predpokladajú existenciu magnetických monopólov – častíc, ktoré majú severný alebo južný pól bez svojho náprotivku. Zatiaľ čo tieto nepolapiteľné monopoly sa ešte musia nájsť, nové údaje z Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC) umožnili výskumníkom zúžiť možný energetický priestor, kde môžu sídliť magnetické monopoly.

Koncept magnetických monopólov pôvodne navrhol fyzik Paul Dirac. Navrhol, že prítomnosť magnetických monopólov by bola v súlade s kvantovou mechanikou a mohla by vysvetliť určité nevysvetliteľné vlastnosti náboja. Podľa Diracovej teórie najmenší možný magnetický náboj pre jeden monopól je 68.5-násobok náboja na elektróne, pričom väčšie monopóly sú jeho násobkami.

V 1970. rokoch XNUMX. storočia nabralo hľadanie magnetických monopólov na intenzite, pretože sa stalo kľúčovým testom pre teórie, ktorých cieľom bolo zjednotiť všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Zatiaľ čo správy o objavení magnetických monopolov sa občas objavili, často boli stiahnuté alebo prípady nesprávneho hlásenia.

Spolupráca ATLAS v CERN s použitím údajov z LHC identifikovala dva možné mechanizmy, pomocou ktorých by vysokoenergetické zrážky medzi protónmi mohli vytvoriť magnetické monopóly s hmotnosťou až 4 TeV. Oba mechanizmy zahŕňajú uvoľňovanie virtuálnych fotónov protónmi. V jednom scenári virtuálny fotón sám o sebe vytvorí magnetický monopol a v druhom prípade dva fotóny interagujú, aby vytvorili monopol. Každý z týchto scenárov by obnovil narušenú elektricko-magnetickú duálnu symetriu v Maxwellových rovniciach.

ATLAS hľadá dôkazy o magnetických monopóloch hľadaním usadenín náboja na ich detektore. Pretože monopól by niesol náboj oveľa väčší ako náboj elektrónu, jeho usadeniny by sa mali odlišovať od ostatných subatomárnych častíc.

Hoci ATLAS ešte nenašiel priamy dôkaz magnetických monopolov, ich analýza údajov LHC z rokov 2015-2018 im umožnila zúžiť možné masy a rýchlosť výroby pre najmenšie monopoly trikrát.

Aj keď sa to môže zdať ako nekonečné hľadanie, fyzikálna komunita verí v dôležitosť hľadania magnetických monopolov. Nielenže by ich objav potvrdil teórie predpovedajúce ich existenciu, ale masy týchto monopolov by tiež mohli rozlišovať medzi konkurenčnými teóriami.

Výskumný dokument o týchto zisteniach bol predložený do Journal of High Energy Physics a je k dispozícii ako predtlač na ArXiv.org.

