Potenciál oceánov ukladať oxid uhličitý a zmierňovať klimatické zmeny

Oceány Zeme pokrývajú významnú časť jej povrchu, približne 70 %, a majú schopnosť ukladať oxid uhličitý, skleníkový plyn, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám. Túto schopnosť oceánov zachytávať a zadržiavať oxid uhličitý vedci intenzívne skúmajú v snahe pochopiť dynamiku a potenciál sekvestrácie uhlíka.

US Geological Survey (USGS) a jej partneri vykonávajú výskum s cieľom preskúmať rôzne aspekty ukladania uhlíka v oceánoch. Cieľom týchto štúdií je určiť, ako uhlík vstupuje do oceánov, množstvo uhlíka, ktoré je v súčasnosti sekvestrované, potenciál zvýšeného zachytávania a trvanie zadržiavania uhlíka. Okrem toho vedci skúmajú úlohu určitých minerálov pri zlepšovaní procesu skladovania a zmierňovaní okysľovania oceánov.

Jednou z oblastí záujmu USGS je uhlík transportovaný z prílivových mokradí do oceánov. Prílivové mokrade slúžia ako spojenie medzi pevninou a morom a rastliny v týchto oblastiach absorbujú oxid uhličitý z atmosféry. Časť tohto uhlíka sa ukladá v koreňoch rastlín a pôde, zatiaľ čo časť sa prenáša do morskej vody. Zvyšný uhlík sa uvoľňuje späť do atmosféry ako oxid uhličitý. Štúdium tohto pohybu uhlíka poskytuje cenné poznatky o zmierňovaní okysľovania oceánov.

Ďalší projekt pod vedením USGS skúma potenciál pridania minerálneho olivínu na pobrežia na zvýšenie ukladania uhlíka v oceánoch. Olivín je známy tým, že prirodzene absorbuje oxid uhličitý a môže sa dostať do pobrežných oblastí vo forme svetlozeleného piesku. Vedci skúmajú, ako olivín mení chémiu morskej vody a či dokáže efektívne zachytiť a zadržať oxid uhličitý uvoľnený z mokradí.

Tieto vedecké snahy zohrávajú kľúčovú úlohu pri prijímaní informácií pre vlády, organizácie a súkromné ​​subjekty zapojené do správy pôdy a obnovy pobrežia. Pochopenie možností ukladania uhlíka v oceánoch pomáha pri plánovaní infraštruktúry, riešení stúpania a erózie morskej hladiny a hodnotení stratégií na zníženie atmosférického uhlíka.

USGS využíva rôzne metódy na meranie výmeny uhlíka, vrátane priehľadných komôr valcov na monitorovanie výmeny plynov medzi ekosystémami a atmosférou. Senzorová technológia sa používa na meranie prietoku vody medzi mokraďami a oceánom a na analýzu chemického zloženia vody. Spojením týchto meraní so satelitnými snímkami môžu vedci odhadnúť pohyb uhlíka v mokradiach a potenciál pre zvýšené ukladanie uhlíka v oceánoch.

Pre toto výskumné úsilie sú nevyhnutné partnerstvá spolupráce. USGS spolupracuje s federálnymi agentúrami, akademickými inštitúciami a priemyselnými partnermi na rozšírení vedomostnej základne a podpore inovácií v oblasti sekvestrácie uhlíka. Partneri ako National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service a Woods Hole Oceanographic Institution prispievajú odbornými znalosťami a zdrojmi na uľahčenie komplexných štúdií.

Celkovo, ponorením sa do potenciálu oceánov ukladať oxid uhličitý, vedci otvárajú dvere účinným stratégiám na zmiernenie zmeny klímy. Pochopenie úlohy mokradí a oceánov v uhlíkovom cykle prispieva ku komplexnému prístupu k riešeniu emisií uhlíka spôsobených človekom a klimatických zmien.

definícia:

– Sekvestrácia uhlíka: Proces zachytávania a ukladania oxidu uhličitého na zmiernenie jeho uvoľňovania do atmosféry.

– Acidifikácia oceánov: Pokračujúci pokles pH zemských oceánov, spôsobený predovšetkým absorpciou oxidu uhličitého z atmosféry.

– Olivín: Minerál, ktorý prirodzene absorbuje oxid uhličitý a možno ho využiť na zvýšenie ukladania uhlíka v oceánoch.

