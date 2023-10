Pokročilé zobrazovanie odhaľuje pohľady na kalderu Long Valley v Kalifornii

Vedci z Caltechu využili pokročilé zobrazovacie techniky na skúmanie zvýšenej seizmickej aktivity v kalifornskej Long Valley Caldera, spiace supervulkán. Počas niekoľkých posledných desaťročí zažil tento región v pohorí Východná Sierra Nevada zemetrasenie a infláciu zeme, pričom zem sa počas týchto epizód každoročne zdvihla asi o pol palca.

Výskumný tím pod vedením profesora Zhongwena Zhana vytvoril veľmi podrobné podzemné snímky kaldery Long Valley, ktoré prenikajú až 10 kilometrov do zemskej kôry. Ich zistenia boli publikované v časopise Science Advances 18. októbra. Snímky odhaľujú, že magmatická komora sopky je pokrytá stuhnutým vekom z kryštalickej horniny, ktorá vznikla ochladzovaním a stuhnutím tekutej magmy.

Na vytvorenie týchto podzemných obrázkov vedci použili techniku, ktorá zahŕňa meranie seizmických vĺn zo zemetrasení. Použili káble z optických vlákien, podobné tým, ktoré sa používajú na internetové služby, na seizmické merania pomocou metódy nazývanej distribuované akustické snímanie (DAS). 100-kilometrový kábel, ktorý použili na zobrazenie kaldery Long Valley, zodpovedal úseku 10,000 XNUMX jednozložkových seizmometrov.

Počas obdobia 18 mesiacov tím zaznamenal viac ako 2,000 seizmických udalostí, z ktorých väčšina bola príliš malá na to, aby ich ľudia cítili. Tento výskum je prvým prípadom, kedy boli pomocou DAS vytvorené také hlboké obrázky s vysokým rozlíšením. Predchádzajúce štúdie využívajúce lokálnu tomografiu sa zameriavali len na plytké podpovrchové prostredie v hĺbkach okolo 5 kilometrov, prípadne pokrývali väčšiu oblasť s nižším rozlíšením.

„Aj keď neveríme, že sa región pripravuje na ďalšiu supervulkánsku erupciu, proces ochladzovania môže uvoľniť dostatok plynu a kvapaliny, aby spôsobil zemetrasenia a malé erupcie,“ vysvetľuje profesor Zhan. Napríklad v máji 1980 zažila kaldera Long Valley štyri zemetrasenia s magnitúdou 6.

Plány tímu do budúcnosti zahŕňajú použitie 200-kilometrového kábla na to, aby sa dostal ešte hlbšie do zemskej kôry a dosiahol hĺbku približne 15 až 20 kilometrov. To umožní ďalší prieskum magmatickej komory kaldery, ktorá sa často označuje ako jej „bijúce srdce“. Použitie technológie DAS v tejto štúdii zdôrazňuje jej potenciál na zlepšenie nášho chápania dynamiky zemskej kôry aj v iných regiónoch.

Zdroje:

– Scitech Daily

– Vedecký pokrok