Odhaľovanie tajomstiev vývoja ľudských embryí: Syntetické modely poskytujú pohľad

úvod

Proces vývoja ľudského embrya je vedecký zázrak, ktorý zostáva zahalený rúškom tajomstva. Napriek výraznému pokroku v chápaní vývoja embryí u zvierat nám zložitosti vývoja ľudského embrya, najmä v rozhodujúcom prvom mesiaci, do značnej miery unikli. Nedávny pokrok vo výskume kmeňových buniek však otvoril nové možnosti na rozlúštenie tejto záhady. Vedci na celom svete teraz dokážu v laboratóriu vytvárať štruktúry podobné embryám. Tieto štruktúry, aj keď nie sú schopné vyrásť do plodu, napodobňujú najskoršie štádiá ľudského vývoja. Štúdiom týchto syntetických modelov výskumníci dúfajú, že získajú cenné poznatky o potratoch, vrodených chybách a účinkoch liekov počas tehotenstva.

Čo vedci dosiahli?

Tieto štruktúry podobné embryu, ktoré sú menšie ako zrnko ryže, predstavujú kľúčové typy buniek potrebné pre vývoj embrya, ako je placenta, žĺtkový vak a vonkajšia membrána. Aj keď im chýba bijúce srdce alebo mozog, tieto štruktúry sa vyvinú do štádia ekvivalentného 14. dňu ľudského embrya v maternici. V tomto štádiu prirodzené embryá získavajú vnútorné štruktúry nevyhnutné pre vývoj telesných orgánov. Syntetické modely vyvinuté izraelským tímom sa doteraz ukázali ako najpresnejšie. Podstatné je, že sa neuskutočnili žiadne genetické modifikácie na vytvorenie týchto rôznych typov buniek, použili sa iba chemické podnety.

Ako sa pestujú embryá v laboratóriu?

Na rozdiel od tradičných metód, ktoré sa spoliehajú na oplodnené vajíčka, izraelský tím začal s pluripotentnými kmeňovými bunkami získanými z dospelých ľudských kožných buniek. Tieto všestranné bunky môžu byť naprogramované tak, aby sa vyvinuli do rôznych typov buniek a bežne sa používajú v biomedicínskom výskume. Tím preprogramoval tieto bunky do „naivného stavu“, ktorý zodpovedá siedmemu dňu prirodzeného vývoja embryí. Jedna skupina buniek, ktorá sa mala stať embryom, zostala nedotknutá. Ďalšie dve skupiny boli ošetrené špecifickými chemikáliami, ktoré aktivovali gény zodpovedné za vývoj potrebných tkanív na udržanie embrya. Po dvoch dňoch sa tri skupiny spojili. Štvrtý deň sa štruktúra podobná embryu začala formovať a odhalila odlišné oblasti, kde by sa vytvorilo embryo a žĺtkový vak.

Často kladené otázky

1. Sú tieto syntetické modely skutočnými ľudskými embryami?

Nie, tieto syntetické modely sú zhluky buniek pestovaných v laboratóriu, ktoré napodobňujú skoré štádiá ľudského vývoja. Nemajú schopnosť vyvinúť sa na plod.

2. Ako štúdium týchto syntetických modelov pomáha pochopiť vývoj ľudského embrya?

Štúdiom týchto modelov môžu vedci získať prehľad o zložitých procesoch skorého vývoja embryí, čo vedie k lepšiemu pochopeniu potratov, vrodených chýb a účinkov liekov počas tehotenstva.

3. Existuje nejaká kontroverzia okolo používania syntetických štruktúr podobných embryám?

Áno, použitie týchto syntetických modelov vyvoláva etické otázky týkajúce sa ich stavu, liečby a potenciálneho zneužitia. Vedecká komunita sa naďalej zapája do diskusií o týchto obavách.

