Čierne diery pohltia svoje okolité prostredie rýchlejšie, než sa očakávalo

Nedávna štúdia vykonaná Northwestern University vrhla nové svetlo na nenásytný apetít čiernych dier. Aj keď je známe, že čierne diery nejedia ako živé organizmy, ich gravitačná sila im umožňuje pohltiť blízke objekty, ako je plyn, prach a dokonca aj hviezdy. Tento proces sa bežne nazýva „jedenie“.

Tradične sa verilo, že čierne diery spotrebúvajú hmotu zo svojho okolia pomalým tempom, podľa predpovedí klasickej teórie akréčných diskov. Nový výskum, ktorý využíval pokročilé 3D simulácie, však dokázal, že tento predpoklad je nesprávny.

Štúdia zistila, že čierne diery pretrhávajú svoj akrečný disk úžasne vysokou rýchlosťou a v podstate ho požierajú vo víchrici. Akréčný disk je víriaci disk hmoty, ktorý špirálovito prechádza do čiernej diery. Tento disk vzniká, keď je čierna diera v binárnom systéme so sprievodnou hviezdou alebo keď je obklopená oblakom plynu a prachu. Obrovská gravitačná sila čiernej diery priťahuje tieto prvky a spôsobuje, že sa špirálovito pohybujú do hlbín čiernej diery.

Objav tejto zrýchlenej spotreby poskytuje cenné poznatky o správaní sa čiernych dier a ich vplyve na ich okolie. Vedci z Northwestern University dúfajú, že toto novoobjavené pochopenie by mohlo pomôcť vedcom odhaliť záhady obklopujúce tieto záhadné vesmírne entity.

Záverom možno povedať, že neukojiteľný hlad čiernych dier ich vedie k tomu, že spotrebúvajú okolité prostredie oveľa rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo. Vďaka svojej obrovskej gravitácii rýchlo spotrebúvajú plyn, prach a dokonca aj hviezdy. Nedávna štúdia vykonaná Northwestern University a založená na 3D simuláciách odhalila túto zrýchlenú spotrebu a poskytla nový pohľad na správanie čiernych dier.

Zdroje:

– Severozápadné univerzitné štúdium