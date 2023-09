Nová štúdia naznačuje, že najbližšia čierna diera k Zemi by mohla byť vzdialená 150 svetelných rokov

By

Nedávna štúdia spochybnila naše chápanie čiernej diery najbližšie k Zemi. Predchádzajúci výskum ukázal, že najbližšia známa čierna diera sa nachádzala vo vzdialenosti 1,560 150 svetelných rokov. Nová štúdia publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society však naznačuje, že vo vzdialenosti XNUMX svetelných rokov od Zeme by mohla byť čierna diera.

Štúdia sa zamerala na hviezdokopa Hyades, čo je najbližšia otvorená hviezdokopa k našej planéte. Pomocou údajov z misie Gaia Európskej vesmírnej agentúry vedci z Univerzity v Padove a Barcelony analyzovali pohyb a vývoj hviezd v hviezdokope Hyades. Prostredníctvom simulácií našli dôkazy naznačujúce prítomnosť čiernych dier v zhluku alebo blízko neho.

Otvorená hviezdokopa je súbor hviezd, ktoré sú voľne držané pohromade svojou gravitačnou silou a majú spoločné vlastnosti, ako je vek a chemické zloženie. Vedci porovnávali výsledky simulácie so skutočnými polohami a rýchlosťami hviezd v Hyádach, ktoré presne pozoroval satelit Gaia. Simulácie ukázali, že v strede zhluku alebo v jeho blízkosti sú dve alebo tri čierne diery.

Ak sa to potvrdí, tieto čierne diery by boli najbližšími kandidátmi k našej slnečnej sústave. Tento objav nielenže vrhá svetlo na distribúciu čiernych dier v galaxii, ale poskytuje aj pohľad na to, ako ovplyvňujú vývoj hviezdokop a prispievajú k zdrojom gravitačných vĺn.

Čierne diery sú extrémne husté objekty, ktoré vznikli kolapsom masívnych hviezd. Ich gravitačná sila je taká silná, že jej neunikne ani svetlo. Aj keď ich nemožno priamo pozorovať, ich prítomnosť sa zvyčajne odvodzuje štúdiom ich vplyvu na okolitú hmotu. Napríklad zničenie prechádzajúcej hviezdy čiernou dierou vedie k detekovateľným röntgenovým lúčom.

Detekcia gravitačných vĺn v roku 2015 výrazne pokročila vo výskume čiernych dier. Gravitačné vlny boli prvýkrát pozorované pri zrážke dvoch čiernych dier vzdialených 1.3 miliardy svetelných rokov, čo podnietilo ďalšie skúmanie týchto záhadných nebeských telies.

