Čierne diery môžu existovať v dokonale vyvážených pároch, ukazujú štúdie

Vedci z University of Southampton spolu s kolegami z univerzít v Cambridge a Barcelone zistili, že čierne diery môžu potenciálne existovať v pároch, ktoré sú dokonale vyvážené a udržiavané v rovnováhe kozmologickou silou napodobňujúcou jednu obrovskú čiernu dieru. Toto zistenie spochybňuje konvenčné teórie o čiernych dierach, ktoré naznačujú, že môžu existovať iba ako izolované objekty vo vesmíre.

Čierne diery sú astronomické objekty s neuveriteľne silnou gravitáciou, takou intenzívnou, že z nich nemôže uniknúť nič, dokonca ani svetlo. Sú mimoriadne husté, s hmotnosťou, ktorá sa zmestí na celý Zem do malého priestoru.

Podľa konvenčných teórií založených na Einsteinovej teórii všeobecnej relativity môžu čierne diery existovať samostatne ako statické alebo rotujúce objekty. Gravitačná sila ich však nakoniec pritiahne a zrazí dohromady. Tento predpoklad platí, keď uvažujeme o statickom vesmíre, ale čo ak sa vesmír neustále rozširuje?

Výskumníci naznačujú, že v neustále sa rozširujúcom vesmíre môžu páry čiernych dier existovať v harmónii, čo vytvára ilúziu jedinej čiernej diery. Je to možné vďaka kozmologickej konštante, známej aj ako temná energia, ktorá bola zavedená v Einsteinovej teórii. Kozmologická konštanta spôsobuje, že vesmír sa zrýchľuje konštantnou rýchlosťou, čo ovplyvňuje interakciu a existenciu čiernych dier.

Prostredníctvom zložitých numerických metód tím preukázal, že dve statické čierne diery môžu existovať v rovnováhe, pričom ich gravitačná príťažlivosť je kompenzovaná expanziou spojenou s kozmologickou konštantou. To znamená, že aj v rozpínajúcom sa vesmíre si čierne diery udržiavajú pevnú vzdialenosť od seba. Gravitačná sila kompenzuje expanziu, ktorá sa ich snaží roztiahnuť.

Z diaľky by sa pár čiernych dier v rovnováhe javil ako jedna čierna diera, čo sťažuje rozlíšenie medzi nimi. Toto zistenie otvára možnosti pre ďalší výskum, keďže teória sa môže vzťahovať aj na rotujúce čierne diery a potenciálne aj na viaceré čierne diery.

Štúdiu vykonali výskumníci z University of Southampton, University of Cambridge a University of Barcelona. Ich zistenia boli publikované v časopise Physical Review Letters a článok bol preskúmaný ako článok z pohľadu.

