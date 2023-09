Vedci vyrábajú pavúčie hodvábne vlákna s plnou dĺžkou pomocou geneticky modifikovaných priadky morušovej

By

Vedci dosiahli veľký prielom úspešnou výrobou pavúčích hodvábnych vlákien s použitím geneticky modifikovaných priadky morušovej. Tento hodváb má obrovský potenciál ako škálovateľná, udržateľná a vysokokvalitná alternatíva k syntetickým vláknam, ako je nylon.

Hodváb priadky morušovej je jediné vlákno zo živočíšneho hodvábu, ktoré sa komerčne vyrába vo veľkom meradle vďaka dobre zavedeným technikám chovu. Bežný hodváb priadky morušovej má však povesť krehkej. Na druhej strane, pavúčí hodváb je neuveriteľne pevný a húževnatý. Výzvou bolo nájsť spôsob výroby pavúčieho hodvábu vo veľkom meradle kvôli kanibalistickej povahe pavúkov.

V tejto štúdii výskumníci použili techniky genetickej modifikácie na vytvorenie priadky morušovej so schopnosťou produkovať vlákna pavúčieho hodvábu. Do DNA priadky morušovej vložili hodvábny proteín z pavúka, ktorý tkal gule, čím nahradili gén zodpovedný za primárny proteín priadky priadky morušovej. Tento prístup, známy ako CRISPR-Cas9, umožnil úspešnú aktiváciu génu pavúčieho hodvábu bez toho, aby zasahoval do prirodzenej produkcie hodvábu priadky morušovej.

Výsledné vlákna prekonali očakávania a vykazovali vysokú pevnosť v ťahu a húževnatosť. Prekvapivo boli vlákna tiež pružnejšie, než sa očakávalo. Tento prielom má významné dôsledky pre rôzne priemyselné odvetvia vrátane biomedicínskeho inžinierstva, leteckých technológií a inteligentných materiálov pre armádu. Vyrábaný pavúčí hodváb je dokonca šesťkrát tvrdší ako kevlar, materiál bežne používaný na nepriestrelné vesty.

Výskumníci sa snažia tento proces ďalej zdokonaliť vývojom geneticky modifikovaných priadky morušovej, ktorá je schopná produkovať vlákna pavúka pomocou prírodných a umelých aminokyselín. Veria, že tento prístup má obrovský potenciál na vytvorenie ešte silnejších a všestrannejších hodvábnych vlákien.

Schopnosť vyrábať vlákna pavúčieho hodvábu pomocou geneticky modifikovaných priadky morušovej ponúka nielen udržateľnú alternatívu k syntetickým vláknam, ale predstavuje aj príležitosti na riešenie globálnych požiadaviek. Vlákna môžu byť použité ako chirurgické stehy, čím sa rieši potreba viac ako 300 miliónov procedúr ročne.

