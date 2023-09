Burst Test: Pokrok v dizajne modulu vesmírnej stanice

By

Sierra Space, spoločnosť so sídlom v Colorade, nedávno vykonala nárazový test, pri ktorom zámerne explodovala nový dizajn nafukovacieho modulu, ktorý bude použitý pre nástupcu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Skúška roztrhnutia je kľúčová na otestovanie limitov konštrukcie modulu pred letom vo vesmíre. Modul, vytvorený v spolupráci so spoločnosťou ILC Dover so sídlom v Delaware, využíva šité a tkané látky, predovšetkým Vectran, ktoré sa po nafúknutí stanú tuhými.

Cieľom Sierra Space je pripraviť modul s názvom LIFE (Large Integrated Flexible Environment) do roku 2030 pre vesmírnu stanicu Orbital Reef, projekt vedený Blue Origin Jeffa Bezosa a financovaný NASA. Okrem toho Sierra plánuje poskytnúť loď s názvom Dream Chaser, schopnú prepravovať náklad aj posádku, na podporu vesmírnej stanice. Nedávne výsledky nárazového testu ukázali 33% rezervu v porovnaní s certifikačným štandardom pre modul v plnom rozsahu, čo znamená výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim návrhom.

Skúška roztrhnutia je jedným z niekoľkých testov, ktoré vykonala spoločnosť Sierra Space na svojich prototypoch LIFE. Okrem testov roztrhnutia sa vykonali testy tečenia, pri ktorých boli moduly vystavené dlhším obdobiam vyšším tlakom, než je obvyklé. Všetky tieto testy sa uskutočnili v Marshall Space Flight Center NASA a boli životne dôležité pre pokrok v návrhu modulu.

NASA, ktorá si uvedomuje potrebu budúcich vesmírnych staníc, ktoré by nahradili ISS, financuje vývoj komerčných zariadení. Axiom Space, ďalšia spoločnosť so sídlom v Houstone, tiež zabezpečila dohodu o vytvorení vlastných modulov vesmírnych staníc, ktoré budú pripojené k ISS už v roku 2026.

Aby sa minimalizovala medzera v dostupnosti výskumu medzi ISS a novými vesmírnymi stanicami, NASA aktívne pracuje na dvojročnom pláne prechodu. Kancelária Bieleho domu pre politiku vedy a techniky vydala stratégiu s navrhovanými krokmi pre tento prechod s cieľom zabezpečiť pokračovanie kľúčového vedeckého výskumu vo vesmíre.

Skúška výbuchu vykonaná spoločnosťou Sierra Space znamená významný pokrok v konštrukcii modulov vesmírnej stanice. S pokračujúcim úsilím spoločností ako Sierra Space a Axiom Space vyzerá budúcnosť vesmírneho prieskumu a vedeckého výskumu vo vesmíre sľubne.

Zdroje:

– Predstavitelia vesmíru Sierra

– NASA