Nová štúdia naznačuje, že najväčšia štruktúra dopadu asteroidu leží pod južným Novým Južným Walesom

Vedci nedávno objavili možno najväčšiu štruktúru dopadu asteroidu na Zemi, pochovanú pod Murray Basin v južnom Novom Južnom Walese v Austrálii. Hoci to ešte nebolo potvrdené, odhaduje sa, že tento predpokladaný impaktný kráter má priemer približne 520 km, čo ho robí takmer trikrát väčším ako impaktná štruktúra Vredefort v Južnej Afrike, ktorá je v súčasnosti považovaná za najväčšiu.

Vedci z University of New South Wales sa domnievajú, že štruktúra Deniliquin, ako bola pomenovaná, mohla vzniknúť približne pred 420 miliónmi rokov masívnym dopadom asteroidu. Ak by sa ich hypotéza potvrdila, prepísalo by to knihy rekordov a prekonalo by aj notoricky známy kráter Chicxulub v Mexiku, známy ukončením vlády dinosaurov, ktorý má šírku približne 150 km.

Štruktúry dopadu asteroidov môžu byť náročné na identifikáciu, pretože často zostávajú skryté pod vrstvami sedimentu alebo sú zakryté v dôsledku erózie. Vedci však nedávno objavili nové metódy detekcie týchto štruktúr pomocou analýzy magnetických vzorov. Štruktúra Deniliquin bola zistená na základe týchto vzorov, čo poskytuje silný dôkaz o jej existencii.

Okrem toho je známe, že dopady asteroidov sa zhodujú s významnými udalosťami hromadného vymierania v histórii, ako je tá, ktorá vyhladila dinosaury. Tento najnovší objav naznačuje, že Zem a ďalšie planéty v našej slnečnej sústave boli vystavené väčšiemu počtu dopadov ešte pred približne 3.2 miliardami rokov. V súčasnosti je na Zemi 38 potvrdených a 43 potenciálnych impaktných štruktúr, od malých kráterov až po veľké zakopané štruktúry.

Ako výskumníci pokračujú vo vyšetrovaní, ešte sa uvidí, či bude štruktúra Deniliquin oficiálne uznaná ako najväčšia štruktúra dopadu asteroidu na Zemi. Vykopanie a štúdium tohto kolosálneho krátera by mohlo poskytnúť neoceniteľné poznatky o histórii našej planéty a úlohe kozmických vplyvov pri formovaní jej geologického a biologického vývoja.

