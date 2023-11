Pohrebný ústav vypúšťa popol do vesmíru a sprístupňuje nebeské spomienky všetkým

Pohrebný ústav v Adelaide prináša revolúciu do spôsobu, akým spomíname na našich blízkych, a to tým, že ponúka jedinečnú príležitosť poslať ich popol do vesmíru. Pohrebný ústav Alfreda Jamesa sa po prvýkrát v celoštátnom meradle spojil so spoločnosťou Stardust Me so sídlom na Novom Zélande, aby poskytli túto mimoriadnu službu.

Namiesto toho, aby sa obmedzoval na miesta pozemského odpočinku, gram popola sa teraz umiestni do titánovej nádoby a pošle na obežnú dráhu na rakete Space X Falcon 9, ktorú vlastní Elon Musk. Keď raketa obieha pozoruhodných desať rokov, kontajner nakoniec opäť vstúpi do atmosféry a zažiari ako žiarivá hviezda. Táto nebeská rozlúčka poskytuje miesto večného odpočinku, ktoré bolo kedysi dostupné len pre bohatých a slávnych.

„Chceli sme predefinovať smrť nielen ako koniec, ale aj ako oslavu živých spomienok, ktoré sú nám drahé,“ poznamenal Stu Potter z Stardust Me. Tento prelomový koncept spochybňuje predstavu definitívnosti spojenej so smrťou a pozýva nás, aby sme si pripomenuli našich blízkych skutočne pozoruhodným spôsobom.

Aby bol zážitok ešte osobnejší, Stardust Me vyvinul špeciálnu aplikáciu, ktorá umožňuje členom rodiny sledovať obežnú dráhu ich milovanej osoby počas nebeskej cesty. Za cenu o niečo vyššiu ako pri tradičnom pohrebe, o niečo viac ako 3000 XNUMX dolárov, sa teraz jednotlivci môžu zúčastniť na spomienke z iného sveta, ktorá ponúka hlboký pocit spojenia s vesmírom.

Inovácia a dostupnosť tejto služby uchvátili rodiny túžiace po objavovaní nebeskej spomienky. V skutočnosti sa jedna rodina z Adelaide už rozhodla vypustiť popol svojej milovanej osoby v nadchádzajúcej misii naplánovanej na marec. Ich nadšenie je hmatateľné, pretože im Stardust Me udelil bezplatný token, vďaka čomu je táto nebeská rozlúčka ešte výnimočnejšia.

Pohrebný ústav Alfreda Jamesa a Stardust Me touto prelomovou službou menia spôsob, akým vnímame a uctievame pamiatku našich zosnulých blízkych. Spojením vedy a emócií otvárajú nebeskú hranicu, ktorá ponúka svieži a inšpiratívny pohľad na cestu za hranicami života.

Často kladené otázky:

Otázka: Ako funguje služba prenosu popola do vesmíru?

Odpoveď: Popol sa umiestni do titánovej nádoby a pošle na obežnú dráhu raketou Space X Falcon 9, ktorú vlastní Elon Musk. Po desiatich rokoch obiehania sa kontajner opäť dostane do atmosféry a vzplane ako hviezda.

Otázka: Môžu členovia rodiny sledovať obežnú dráhu popola svojich blízkych?

Odpoveď: Áno, Stardust Me vyvinula aplikáciu, ktorá umožňuje členom rodiny sledovať obežnú dráhu popola ich milovanej osoby počas celej nebeskej cesty.

Otázka: Koľko stojí služba prenesenia popola do vesmíru?

Odpoveď: Náklady na túto službu sú niečo málo cez 3000 XNUMX dolárov, čo je porovnateľné s tradičným pohrebom.

Otázka: Je táto služba dostupná len pre bohatých a slávnych?

Odpoveď: Nie, cieľom tejto služby je sprístupniť nebeskú spomienku všetkým jednotlivcom a poskytnúť mimoriadnu a trvalú poctu ich milovaným.