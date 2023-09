Použitie atómových hodín na detekciu temnej hmoty

By

Vedci z University of Sussex a National Physical Laboratory vo Veľkej Británii navrhli nový spôsob detekcie určitých častíc s nízkou hmotnosťou, ktoré by mohli byť súčasťou nepolapiteľnej temnej hmoty. Je známe, že temná hmota, hoci nie je priamo pozorovaná, má na vesmír účinky, ktoré nemožno vysvetliť našimi súčasnými modelmi fyziky.

Vedci naznačujú, že na detekciu týchto častíc by sa dali použiť atómové hodiny, ktoré sú známe svojou bezprecedentnou presnosťou pri meraní času. Atómové hodiny merajú drobné oscilácie atómov pri prechode medzi energetickými stavmi. Akékoľvek narušenie spôsobené ultraľahkou časticou tmavej hmoty, ktorá interaguje s časticami bežnej hmoty, by mohlo byť potenciálne detekované týmito hodinami.

Štúdia najprv navrhla teoretické modely na meranie variácií v časovaní atómových hodín. Na potvrdenie svojho prístupu potom výskumníci vzali údaje z existujúcich atómových hodín. Ďalším krokom by bolo vytvorenie experimentu, v ktorom by sa dali porovnať dve atómové hodiny, pričom jedna by bola náchylnejšia na zmeny základných konštánt.

V tejto konkrétnej štúdii sa skúmali dve základné konštanty: konštanta jemnej štruktúry a hmotnostný pomer elektrónov k protónom. Obe tieto konštanty by mohli byť narušené interakciami s určitými ultraľahkými časticami, ako je hypotetický axion, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za účinky temnej hmoty. Meraním veľkosti týchto porúch by mohla byť potenciálne indikovaná prítomnosť častíc.

Atómové hodiny majú ďalekosiahle využitie nad rámec merania času. Boli použité na štúdium gravitačného červeného posuvu, skúmanie kvantovej fyziky a skúmanie spôsobov prenosu a ukladania kvantových informácií. Teraz, s možnosťou použitia atómových hodín ako detektorov temnej hmoty, by tieto nástroje mohli otvoriť novú oblasť výskumu.

Výskumníci zdôrazňujú, že ich zistenia sa neopierajú o už existujúce teórie a modely, ktoré vyvinuli, majú flexibilitu, aby sa dali použiť na iné nevysvetliteľné javy. Štúdia, ktorá bola publikovaná v New Journal of Physics, poskytuje sľubnú cestu na pozorovanie a pochopenie záhadnej temnej hmoty.

definícia:

– Atómové hodiny: Prístroje, ktoré merajú čas pomocou oscilácií atómov, keď sa pohybujú medzi energetickými stavmi, známe svojou výnimočnou presnosťou.

– Temná hmota: Záhadná forma hmoty, ktorá nevyžaruje, neabsorbuje ani neodráža svetlo a ktorej existencia je odvodená z jej gravitačných účinkov na viditeľnú hmotu.

– Základné konštanty: Hodnoty, ktoré opisujú zákony vesmíru, ako je konštanta jemnej štruktúry a hmotnostný pomer elektrónov k protónom.

– Axion: Hypotetická častica, ktorá je potenciálnym kandidátom na temnú hmotu.

Zdroje:

– Univerzita v Sussexe

– Národné fyzikálne laboratórium

– New Journal of Physics