Hrozba stúpajúcej hladiny morí: topiaci sa ľadovec v Grónsku

Pod povrchom našich malebných britských pláží sa skrýva bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré upútalo pozornosť vedcov z celého sveta. Zrýchľujúci sa nárast hladiny morí spolu s vplyvom čoraz silnejších zimných búrok predstavuje vážnu hrozbu pre našu pobrežnú krajinu. Keďže sa klíma Zeme stále otepľuje, jedným z hlavných vinníkov tohto znepokojujúceho javu je grónska ľadová pokrývka.

Grónska ľadová pokrývka, ktorá sa rozprestiera v hrúbke impozantných 3 kilometrov (tesne pod 2 míle), má vo svojich zamrznutých hĺbkach potenciál zvýšiť hladinu svetových morí o ohromujúcich 7 metrov (23 stôp), ak by sa úplne roztopila. Naliehavosť pochopiť bod, odkiaľ niet návratu, v ktorom sa topenie Grónska stáva nezvratným, v posledných rokoch narastá.

Štúdia podnecujúca k zamysleniu publikovaná v uznávanom časopise Nature objasnila tento kľúčový moment. Odhaľuje, že prah pre nezvratné topenie leží v teplotnom rozsahu 1.7 až 2.3 stupňa Celzia (3.1 až 4.1 stupňa Fahrenheita) nad predindustriálnymi úrovňami. Znepokojujúce je, že tento rok už niekoľko mesiacov prekračujeme spodnú hranicu tohto rozpätia. So súčasnými projekciami, ktoré naznačujú potenciálne zvýšenie globálnej teploty až o 3 stupne Celzia (5.4 stupňa Fahrenheita) do konca tohto storočia, sa nachádzame extrémne blízko k tomuto bodu zlomu.

Zatiaľ čo proces topenia by sa rozvinul postupne, čo by komunitám poskytlo určitý čas na prispôsobenie a premiestnenie do vnútrozemia, vo výskume je načrtnutá iskierka nádeje. Ak dokážeme obmedziť nárast teploty a vrátiť ho späť na úroveň 1.5 stupňa Celzia (2.7 stupňa Fahrenheita), proces topenia by sa nakoniec zastavil. Vedci však upozorňujú, že ani dosiahnutie tohto cieľa by nás nezachránilo pred následkami, ktorým už čelíme. Keď dosiahneme zníženie teploty o 1.5 stupňa Celzia, naše pobrežia by už zápasili s hladinou mora o 2 až 3 metre (6.5 až 9.8 stôp) vyššou, ako je dnes.

Naliehavá potreba konať nikdy nebola jasnejšia. Keďže globálne úsilie v boji proti klimatickým zmenám sa zintenzívňuje, je nevyhnutné uznať závažnosť situácie a pracovať na zmiernení jej vplyvu. Ak tak neurobíme, navždy by sa zmenila naša pobrežná krajina, vzácne pobrežia a útesy by sa ponorili pod neúprosné vlny stúpajúceho mora.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Čo je hlavným prispievateľom k zvýšeniu hladiny morí?

Odpoveď: Grónska ľadová pokrývka so svojou nesmiernou veľkosťou a potenciálom zvýšiť hladinu mora o 7 metrov (23 stôp), ak by sa úplne roztopila, je jedným z hlavných prispievateľov k súčasnému zvýšeniu hladiny mora.

Otázka: Aký je teplotný prah pre nezvratné topenie grónskeho ľadovca?

Odpoveď: Podľa štúdie publikovanej v Nature sa predpokladá, že k nezvratnému topeniu grónskeho ľadovca dôjde v teplotnom rozsahu 1.7 až 2.3 stupňa Celzia (3.1 až 4.1 stupňa Fahrenheita) nad predindustriálnymi úrovňami.

Otázka: Ako blízko sme k dosiahnutiu bodu zlomu nezvratného topenia?

Odpoveď: Tento rok už niekoľko mesiacov prekračujeme spodnú hranicu teplotného prahu. S projekciami globálnej teploty, ktoré naznačujú nárast až o 3 stupne Celzia (5.4 stupňa Fahrenheita) do konca tohto storočia, sa ocitáme nebezpečne blízko bodu zlomu.

Otázka: Môžeme zastaviť proces topenia znížením teploty na 1.5 stupňa Celzia (2.7 stupňa Fahrenheita)?

Odpoveď: Hoci dosiahnutie tohto cieľa by nakoniec zastavilo topenie, nezrušilo by to následky, ktoré už zažívame. V čase, keď teploty klesnú na 1.5 stupňa Celzia, hladina morí by už stúpla o 2 až 3 metre (6.5 až 9.8 stôp) v porovnaní so súčasnými úrovňami.