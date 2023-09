Staňte sa svedkom polárnych svetiel v Írsku: Váš sprievodca veľkolepým prírodným fenoménom

Polárna žiara, tiež známa ako polárna žiara, je jedným z najfascinujúcejších prírodných prejavov na svete. Mnoho ľudí si myslí, že musíte cestovať do vzdialených destinácií, ako je Island alebo Aljaška, aby ste ich videli, ale dobrou správou je, že môžete byť svedkami tohto úžasného fenoménu práve tu v Írsku a Severnom Írsku.

Tieto úchvatné zobrazenia zelených, ružových, modrých a fialových svetiel možno vidieť z rôznych miest po celej krajine. Od severného pobrežia Severného Írska a časti pobrežia Antrim až po Co Mayo na západnom pobreží Írska, Ashbourne v Co Meath a dokonca aj oblasť Dublinu, máte šancu zažiť túto éterickú podívanú.

Ak chcete zvýšiť svoje šance, že uvidíte polárnu žiaru, nadchádzajúca rovnodennosť 23. septembra môže byť vhodným časom. Rovnodennosť ovplyvňuje magnetické pole Zeme a naklonenie planéty, čo môže podľa Davida Moora, redaktora magazínu Astronomy Ireland, vytvoriť ideálne podmienky na pozorovanie polárnej žiary.

Je však dôležité poznamenať, že neexistuje žiadna záruka, že budete svedkami polárnej žiary. Viditeľnosť môžu ovplyvniť faktory ako slnečná aktivita, oblačnosť a svetelné znečistenie z miest a obcí. Vidiecke severné pobrežie Severného Írska a miesta ako Mayo, ktoré ponúkajú ničím nerušený výhľad na Atlantický oceán, sú považované za najlepšie lokality na pozorovanie polárnej žiary.

Polárna žiara je výsledkom slnečných erupcií alebo erupcií na slnku, ktoré uvoľňujú do vesmíru miliardy ton žiarenia. Tieto častice sa potom zrážajú so zemskou atmosférou a vytvárajú žiarivé farby severných svetiel. Normálne majú svetlá okolo severného pólu oválny tvar, no počas intenzívnej aktivity sa polárna žiara môže rozprestierať až na juh do Írska.

Ak túžite vidieť polárnu žiaru, je dôležité nájsť miesto ďaleko od umelých svetiel. Bývanie v meste vám môže umožniť vidieť iba hlavné displeje, zatiaľ čo pobyt na vidieku s minimálnym svetelným znečistením môže poskytnúť lepší výhľad. Astronomy Ireland ponúka službu varovania polárnej žiary, ktorá predpovedá pravdepodobnosť pozorovania na základe slnečnej aktivity.

Pamätajte, že jasná obloha je nevyhnutná pre sledovanie polárnych svetiel, takže sledujte poveternostné podmienky. Hoci Írsko občas zažije zamračené a daždivé počasie, stále existujú príležitosti zahliadnuť tento úžasný prírodný fenomén. Dávajte pozor na budúce upozornenia na polárnu žiaru a plánujte, ako zažijete kúzlo polárnych svetiel na svojom vlastnom dvore.

Zdroj: Belfast Live (žiadne adresy URL nie sú uvedené)