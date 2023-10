Novoobjavená Aurora na Urane odhaľuje záhady ľadového obra

By

Na majestátnej planéte Urán sa objavil nový úchvatný pohľad. Astronómovia nedávno objavili polárnu žiaru žiariacu na infračervených vlnových dĺžkach, čo je fenomén, ktorý ešte nebol pozorovaný. Zistenie bolo možné vďaka použitiu blízkeho infračerveného spektrografu Keck II Telescope's Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) a bolo publikované v Nature Astronomy.

Na rozdiel od predchádzajúcich pozorovaní ultrafialových polárnych žiaroviek na Uráne v roku 1986, tento objav vrhá svetlo na infračervenú polárnu žiaru planéty. Analýza údajov, najmä detekcia iónu H3+, umožnila vedcom potvrdiť prítomnosť tohto podmanivého prírodného javu na Uráne.

„Tento dokument je vyvrcholením 30-ročného výskumu polárnej žiary na Uráne, ktorý konečne odhalil infračervenú polárnu žiaru a začal nový vek skúmania polárnej žiary na planéte,“ vysvetlila Emma Thomas, hlavná autorka štúdie a astronómka z University of University of Polar. Leicester. Tento objav predstavuje významný míľnik v našom chápaní ľadových obrov a planetárnych magnetických polí, a to nielen v rámci našej slnečnej sústavy, ale aj na exoplanétach.

Urán, ľadový gigant približne štyrikrát väčší ako Zem, má obrovskú vedeckú hodnotu. Vedci identifikovali takmer 30 mesiacov obiehajúcich okolo planéty, pričom niektoré potenciálne ukrývajú oceánske vrstvy vhodné na astrobiologické výskumy. Minulý rok astronomická správa zdôraznila potrebu misie sondy na Urán ako najvyššiu prioritu pre nasledujúce desaťročie.

Tento rok bol pre Urán dosť bohatý na udalosti, pričom bolo pozorovaných niekoľko pozoruhodných udalostí. V apríli zachytil Webbov vesmírny teleskop úžasné snímky prachových prstencov planéty, ktoré ponúkajú jasnejší a detailnejší pohľad v porovnaní so staršími snímkami vesmírneho teleskopu. Navyše snímky z Hubbleovho teleskopu zverejnené v marci odhalili posun rotačnej osi Uránu, čo spôsobilo, že sa jeho severný pól naklonil smerom k Slnku.

Polárne žiary na Uráne sú spúšťané interakciou medzi nabitými časticami a atmosférou planéty prostredníctvom magnetických polí. Tieto interakcie vyžarujú svetelné žiary naprieč vlnovými dĺžkami viditeľného svetla, ako aj infračervené a ultrafialové svetlo v prípade Uránu. Výskumníci sa domnievajú, že štúdium Uránovej polárnej žiary môže zlepšiť naše chápanie atmosféry planéty a jej dynamického magnetického poľa.

Skúmanie Uránovej polárnej žiary môže tiež poskytnúť pohľad na potenciálne dôsledky pre magnetické pole Zeme počas budúceho obrátenia pólov. Jedinečná odchýlka medzi rotačnou a magnetickou osou Uránu spôsobuje, že tento jav sa vyskytuje denne. Ďalší výskum Uránovej polárnej žiary by mohol odhaliť cenné údaje týkajúce sa systémov závislých od zemského magnetického poľa, ako sú satelity, komunikačné siete a navigácia.

Zatiaľ čo misia sondy na Urán bola odporúčaná v desaťročnom prieskume astronomických cieľov v roku 2022, jej spustenie sa očakáva až v roku 2031 alebo 2032. Toto oneskorenie má využiť gravitačnú asistenciu Jupitera počas cesty kozmickej lode na vzdialenú ľadovú planétu. Takáto misia by umožnila podrobné mapovanie gravitačných a magnetických polí Uránu, čo by poskytlo ďalší pohľad na nedávno pozorovanú polárnu žiaru.

Táto novoobjavená polárna žiara na Uráne ponúka okno do tajomstiev ľadového obra a astronómom ponúka jedinečnú príležitosť odhaliť tajomstvá tohto vzdialeného sveta.

FAQ:

Otázka: Čo je to polárna žiara?

A: Polárna žiara je prirodzený svetelný prejav v polárnych oblastiach Zeme spôsobený interakciou nabitých častíc s atmosférou.

Otázka: Ako vznikajú polárne žiary na Uráne?

A: Polárne žiary na Uráne vznikajú interakciou nabitých častíc s atmosférou planéty prostredníctvom magnetických polí.

Otázka: Aký význam má štúdium Uránovej polárnej žiary?

Odpoveď: Štúdium Uránovej polárnej žiary môže zlepšiť naše chápanie atmosféry planéty, magnetického poľa a prispieť k poznaniu podobných javov na Zemi, exoplanétach a našej vlastnej slnečnej sústave.

Otázka: Čo chce možná sonda Urán dosiahnuť?

Odpoveď: Navrhovaná sonda Urán má za cieľ zmapovať gravitačné a magnetické polia planéty a ďalej odhaľovať záhady tohto ľadového obra.

Otázka: Kedy sa očakáva štart sondy Urán?

Odpoveď: Očakávaný štart sondy Urán je naplánovaný na roky 2031 až 2032, aby počas svojej cesty využila gravitačnú asistenciu Jupitera.