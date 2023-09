Astronómovia nachádzajú potenciálne najbližšie čierne diery k Zemi v klastri Hyades

By

Astronómovia navrhli, že najbližšie čierne diery k Zemi by sa mohli skrývať v klastri Hyades, ktorá sa nachádza približne 150 svetelných rokov od Slnka. Tento objav naznačuje, že tieto čierne diery mohli byť vypudené z kopy pred miliónmi rokov a teraz sa po galaxii potulujú samé. V porovnaní s predtým známou najbližšou čiernou dierou by títo noví kandidáti boli približne desaťkrát bližšie k Zemi.

Kopa Hyades je otvorená hviezdokopa pozostávajúca zo stoviek hviezd v súhvezdí Býka. Otvorené hviezdokopy sú skupiny hviezd, o ktorých sa predpokladá, že vznikli v rovnakom čase z rovnakého oblaku plynu a prachu. Výsledkom je, že hviezdy v rámci týchto hviezdokôp majú spoločné charakteristiky z hľadiska chemického zloženia a veku.

Na preskúmanie potenciálnej prítomnosti čiernych dier v hviezdokope vykonal tím výskumníkov pod vedením Stefana Torniamentiho z Padovskej univerzity simulácie pohybu a vývoja hviezd v zhluku. Tieto simulácie zahŕňali čierne diery a výsledky sa porovnávali s pozorovaniami uskutočnenými vesmírnym teleskopom Gaia, pokiaľ ide o rýchlosti a polohy hviezd v zhluku.

Vedci dospeli k záveru, že simulačné modely, ktoré najlepšie zodpovedali pozorovaniam, zahŕňali dve alebo tri čierne diery v zhluku. Navyše, simulácie, ktoré zodpovedali za vyvrhnutie čiernych dier z Hyád nie viac ako pred 150 miliónmi rokov, boli tiež v súlade s údajmi Gaia. To naznačuje, že ak by boli čierne diery násilne vyhnané zo zhluku, ich predchádzajúca existencia by bola stále evidentná v hviezdnej populácii.

Aj keď čierne diery už opustili Hyády, simulácie naznačujú, že by zostali najbližšie čierne diery k Zemi. Predchádzajúce záznamy o čiernych dierach najbližšie k Zemi, Gaia BH1 a Gaia BH2, boli objavené tento rok a nachádzajú sa vo vzdialenosti 1,560 3,800 a XNUMX XNUMX svetelných rokov. V porovnaní s tým by potenciálne čierne diery v klastri Hyades boli oveľa bližšie.

Výskum poukazuje na vplyv vesmírneho teleskopu Gaia, ktorý astronómom po prvý raz umožnil študovať jednotlivé polohy a pohyby hviezd v zhlukoch, ako sú Hyády. Presným meraním polôh a pohybov miliárd hviezd umožňuje Gaia odhaliť gravitačné vplyvy zo skrytých objektov, ako sú čierne diery.

Zistenia tejto štúdie vrhajú svetlo na prítomnosť a distribúciu čiernych dier v galaxii a prispievajú k lepšiemu pochopeniu vývoja hviezdokop. Výskum bol publikovaný v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

