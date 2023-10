Astronómovia objavili doteraz najvzdialenejší a najenergetickejší rýchly rádiový výbuch (FRB).

By

Astronómovia nedávno urobili vzrušujúci objav, keď odhalili najvzdialenejší a najenergickejší rýchly rádiový výbuch (FRB), aký bol kedy pozorovaný. Tento vzdialený výbuch kozmických rádiových vĺn trval menej ako milisekúndu, pričom jeho zdroj sa nachádzal v galaxii tak ďaleko, že jeho svetlu trvalo osem miliárd rokov, kým sa k nám dostalo. Detekciu tohto FRB s názvom FRB 20220610A umožnil veľmi veľký ďalekohľad (VLT) Európskeho južného observatória (ESO).

Nielenže bol tento FRB najvzdialenejší, aký bol kedy pozorovaný, ale tiež vyžaroval mimoriadne množstvo energie. V skutočnosti uvoľnil ekvivalent celkovej emisie Slnka počas 30 rokov, ale len za zlomok sekundy. Objav tohto mocného FRB má významné dôsledky pre naše chápanie vesmíru.

Jedným z hlavných poznatkov z tohto pozorovania je, že FRB možno použiť na meranie chýbajúcej hmoty medzi galaxiami. Súčasné metódy odhadovania hmotnosti vesmíru prinášajú protichodné odpovede a spochybňujú štandardný model kozmológie. Štúdiom FRB však môžu astronómovia získať cenné poznatky o rozložení hmoty vo vesmíre.

Ryan Shannon, profesor na Swinburne University of Technology a jeden z vedúcich výskumníkov štúdie, vysvetľuje, že chýbajúca hmota vo vesmíre sa môže skrývať v priestore medzi galaxiami. Táto záležitosť môže byť taká horúca a difúzna, že je ťažké ju odhaliť pomocou konvenčných techník. Rýchle rádiové záblesky však majú schopnosť preniknúť aj do tých najprázdnejších oblastí vesmíru a „vidieť“ ionizovaný materiál. To umožňuje výskumníkom merať množstvo hmoty medzi galaxiami, čo poskytuje jedinečný spôsob váženia vesmíru.

Objav tohto vzdialeného a energetického FRB je významným míľnikom v našom prieskume vesmíru. Štúdiom týchto záhadných kozmických signálov astronómovia pokračujú v odhaľovaní nových poznatkov o zložení a vývoji vesmíru. Zistenia tejto štúdie boli publikované v časopise Science.

