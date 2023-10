Posádka Expedície 70 sa pripravuje na výstupy do vesmíru na Medzinárodnej vesmírnej stanici

By

Posádka Expedície 70 na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa pripravuje na sériu výstupov do vesmíru, ako aj na budúce súkromné ​​misie. Astronauti Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli strávili čas organizovaním nástrojov a inšpekciou hardvéru v rámci prípravy na nadchádzajúci výstup do vesmíru 30. októbra. Počas výstupu do vesmíru odstránia elektronické zariadenia a vymenia hardvér solárneho poľa v orbitálnom laboratóriu.

Medzitým astronaut Satoshi Furukawa z Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) študoval manévre ovládania robotického ramena Canadarm2, ktoré sa bude používať počas údržby vesmírneho výstupu. Taktiež zabalil vesmírnu loď Cygnus odpadkami a vyradeným výstrojom a pripravil náklad na naloženie na nadchádzajúcu nákladnú misiu SpaceX Dragon, ktorej štart je naplánovaný na 5. novembra.

Veliteľ Andreas Mogensen z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) otestoval špecializovanú kameru, ktorá dokáže zachytiť snímky rýchlosťou 100,000 XNUMX snímok za sekundu. Použil fotoaparát na fotografovanie búrok a ich elektrickej aktivity, čím prispel k poznaniu atmosféry a budúcim vesmírnym aplikáciám.

Okrem príprav na výstup do kozmu kozmonauti Oleg Kononenko a Nikolaj Chub strávili deň prípravami na výstup do kozmu, ktorý bol naplánovaný na 25. októbra. Nacvičovali si úlohy spojené s výstupom do kozmu, ktoré budú vykonávať vo vnútri Poiskovej prechodovej komory, pričom mali oblečené skafandre Orlan.

Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) je spoločným projektom piatich vesmírnych agentúr: NASA (USA), Roskosmos (Rusko), JAXA (Japonsko), ESA (Európa) a CSA (Kanada). Slúži ako výskumné laboratórium a kozmický prístav pre medzinárodnú spoluprácu pri prieskume vesmíru. NASA, založená v roku 1958, vykonáva výskum, vyvíja technológiu a spúšťa misie na prieskum a štúdium Zeme, slnečnej sústavy a vesmíru. JAXA je zodpovedná za výskum, vývoj technológií a štarty satelitov a ESA koordinuje európske vesmírne aktivity, navrhuje, konštruuje a spúšťa vesmírne lode a satelity na vedecký výskum a pozorovanie Zeme.

Zdroje:

– Medzinárodná vesmírna stanica (ISS): NASA

- NASA: NASA

– JAXA: JAXA

– SpaceX: SpaceX

– Európska vesmírna agentúra (ESA): ESA

– Roskosmos: Roskosmos