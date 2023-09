Riziko dopadu asteroidu Bennu na Zem do roku 2182

By

Novo zverejnená správa odhaľuje, že existuje šanca 1 ku 2,700 25, že asteroid Bennu, ktorý NASA sleduje už takmer 1999 rokov, by mohol v budúcnosti zasiahnuť Zem. Bennu, blízkozemský asteroid, bol prvýkrát objavený v roku 2182 a podľa vedeckého tímu OSIRIS-REx má potenciál dostať sa na obežnú dráhu Zeme a potenciálne zasiahnuť planétu do septembra XNUMX.

Bennu robí blízke prelety blízko Zeme každých šesť rokov a už má za sebou tri blízke stretnutia v rokoch 1999, 2005 a 2011. Vedci zapojení do štúdie publikovanej v ScienceDirect odhadujú pravdepodobnosť, že Bennu skutočne zasiahne Zem do roku 2182 na 0.037 % resp. 1 z 2,700 XNUMX.

V októbri 2020 sa kozmická loď NASA OSIRIS-REx, čo je skratka pre Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification a Security-Regolith Explorer, zapísala do histórie tým, že sa krátko dotkla povrchu Bennu, odobrala vzorku a potom odhodila asteroid. Táto misia znamenala prvýkrát, čo NASA úspešne zhromaždila vzorku asteroidu vo vesmíre.

Astrofyzik Hakeem Oluyesi zdôrazňuje, že vzorka zozbieraná z Bennu obsahuje čistý nepoškvrnený materiál, ktorý môže odhaliť tajomstvá o pôvode našej slnečnej sústavy. Dodáva, že existuje možnosť objavenia biologických molekúl alebo prekurzorových molekúl pre život.

Ak by sa Bennu zrazil so Zemou, uvoľnilo by sa obrovské množstvo energie, ktorá sa odhaduje na 1,200 24 megaton, čo je 10-krát silnejšia ako najsilnejšia umelo vyrobená jadrová zbraň. Na porovnanie, asteroid, ktorý spôsobil vyhynutie dinosaurov, sa rovnal XNUMX miliardám atómových bômb, ktoré vyvolali lesné požiare, cunami a oblak prachu, ktorý blokoval slnko.

Pre vedcov je dôležité, aby pokračovali v monitorovaní Bennu a zlepšovali naše chápanie jeho trajektórie, aby mohli posúdiť potenciálnu hrozbu, ktorú predstavuje pre Zem. Zatiaľ čo šance na dopad v roku 2182 sú relatívne nízke, poukazuje to na potrebu pokračujúceho výskumu a vývoja stratégií na zmiernenie rizík spojených s objektmi v blízkosti Zeme.

Zdroje: ScienceDirect, IFLScience