Novoobjavený asteroid tesne minul Zem

V posledných rokoch sa všeobecne uznáva, že najpravdepodobnejšou príčinou vyhynutia dinosaurov bol dopad asteroidu. Alvarezova hypotéza, prevládajúca teória vysvetľujúca túto udalosť vyhynutia, naznačuje, že asteroid sa zrazil so Zemou približne pred 65 miliónmi rokov, čo viedlo k vyhubeniu mnohých druhov dinosaurov. Podporné dôkazy pre túto teóriu zahŕňajú objav impaktného krátera, známeho ako Chicxulubský kráter, ktorý sa nachádza pod mexickým polostrovom Yucatán. Podľa hypotézy by náraz asteroidu vyvolal mohutné prílivové vlny a vytvoril 140 km široký kráter. Trosky by boli vyvrhnuté do vesmíru a pokryli by Zem v scenári podobnom nukleárnej zime, čo by nakoniec viedlo k zániku dinosaurov.

Úrad pre koordináciu obrany NASA (PDCO), zodpovedný za monitorovanie objektov v blízkosti Zeme (NEO), v nedávnom vývoji objasnil asteroid, ktorý by mal dnes tesne preletieť okolo Zeme. Predpokladá sa, že táto skala, označená Centrom pre štúdium objektov v blízkosti Zeme (CNEOS) asteroidom 2023 UH, sa 2.5. októbra priblíži k našej planéte až na 20 milióna kilometrov. V súčasnosti sa rúti k Zemi rýchlosťou približne 39,932 XNUMX kilometrov. za hodinu, tesne pred rýchlosťou medzikontinentálnej balistickej strely (ICBM).

Asteroid 2023 UH, ktorý patrí do skupiny blízkozemských asteroidov Apollo, je súčasťou triedy vesmírnych hornín, ktoré sa pretínajú s obežnou dráhou Zeme a majú hlavné poloosi väčšie ako Zem. Tieto asteroidy boli pomenované po kolosálnom asteroide Apollo z roku 1862, ktorý prvýkrát objavil nemecký astronóm Karl Reinmuth v 1930. rokoch XNUMX. storočia.

NASA tiež poskytla informácie týkajúce sa veľkosti asteroidu 2023 UH, pričom uviedla, že nie je klasifikovaný ako „potenciálne nebezpečný asteroid“ kvôli jeho relatívne malej veľkosti. So šírkou 52 až 118 stôp je tento asteroid svojou veľkosťou porovnateľný s lietadlom.

Okrem toho sa dnes očakáva, že okolo Zeme preletia aj ďalšie dva asteroidy, Asteroid 2023 TK15 a Asteroid 2020 UR, ktoré sa pri svojom blízkom priblížení pripoja k Asteroidu 2023 UH.

