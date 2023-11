Nezastaviteľné topenie: Hrozivé dôsledky stúpania hladín morí

Prevratná štúdia publikovaná v časopise Nature Climate Change odhalila alarmujúcu pravdu o globálnych hladinách morí. Výskum s názvom „Nevyhnutný budúci nárast topenia sa západoantarktického ľadovca v XNUMX. storočí“ zdôrazňuje nezvratný stav západoantarktického ľadovca a predpovedá rýchle zrýchlenie topenia v nasledujúcich desaťročiach, bez ohľadu na najlepší prípad otepľovania. scenárov.

Vedúca výskumníčka Kaitlin Naughten, modelárka oceánov z British Antarctic Survey, zdôraznila hrozné následky tohto topenia. Pobrežné komunity na celom svete budú čeliť potrebe buď posilniť svoju obranu, alebo, žiaľ, uvažovať o opustení kvôli hroziacemu vzostupu hladiny morí.

Doteraz vedci diskutovali o tom, či topenie Antarktídy bude postupovať lineárne alebo či zažije „body zlomu“, ktoré vedú k zrýchlenému topeniu. Táto štúdia vyvracia predstavu o postupnom poklese, čo naznačuje, že sme už možno prekonali významný bod zlomu v dôsledku rozpadu životne dôležitých ľadových políc.

Ľadové police, obrovské masy ľadu na vrchole oceánu, poskytujú rozhodujúcu podporu antarktickým ľadovým štítom. Tým, že bránia toku dosiek do vody, udržujú stabilitu ľadu kontinentu. Keď sa však tieto police roztopia, listy sa stanú zraniteľnými voči rýchlemu poškodeniu, keď sa ponoria do relatívne teplejšej oceánskej vody.

Dôsledky úplného roztopenia západoantarktického ľadovca, ako naznačuje táto štúdia, by viedli k ohromujúcim päťmetrovým nárastom globálnej hladiny morí.

Žiaľ, toto odhalenie z Antarktídy nie je ojedinelým incidentom. Začiatkom tohto roka zažil kontinent rekordne nízky počet morského ľadu s čistou stratou približne 7.5 bilióna ton od roku 1997. Pokles morského ľadu za posledných šesť rokov bol bezprecedentný, čo ostro kontrastuje s minimálnymi zmenami pozorovanými počas predchádzajúceho obdobia. tri a pol desaťročia.

Hoci sa zdá, že osud západoantarktického ľadovca je spečatený, nie je jediným prispievateľom k stúpajúcej hladine morí. Grónsky ľadovec, ďalší významný zdroj, sa tiež považuje za nenapraviteľný. Predpokladá sa, že jeho úplné rozmrazenie zdvihne globálnu hladinu morí o ohromujúcich sedem metrov. Okrem toho bola v rokoch 28 až 1997 celosvetovo zaznamenaná strata 2017 biliónov ton ľadu.

Dôsledky stúpajúcej hladiny morí sú katastrofálne, vzhľadom na to, že viac ako 267 miliónov ľudí v súčasnosti žije v oblastiach menej ako dva metre nad morom. Štúdia publikovaná v Nature Communications s názvom „Nové údaje o nadmorskej výške trojnásobné odhady globálnej zraniteľnosti voči zvyšovaniu hladiny morí a pobrežným záplavám“ varuje, že do polovice storočia by až 300 miliónov ľudí mohlo čeliť ročným záplavám v dôsledku nestability Antarktídy. Do roku 2100 by toto číslo mohlo vyletieť na závratných 480 miliónov.

Keď čelíme trajektórii našej otepľujúcej sa planéty, je zrejmé, že dôsledky zmeny klímy poháňanej kapitalistami budú mať za následok vysídlenie stoviek miliónov ľudí. Kritika Karla Marxa na vládnucu kapitalistickú triedu sa dnes stáva ešte pálčivejšou, pretože systém sa ukazuje ako neschopný zachovať ani ten najzákladnejší prísľub budúcnosti pre obrovské populácie na celom svete.

