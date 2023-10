„Ohnivý kruh“: Prstencové zatmenie Slnka, ktoré rozžiari oblohu

14. októbra sa uskutoční veľkolepá nebeská udalosť, keď Mesiac čiastočne zablokuje Slnko, čím vznikne prstencové zatmenie Slnka. Tento jav, známy ako „ohnivý kruh“, bude viditeľný pre tých, ktorí sa nachádzajú na ceste prstencovitosti, ktorá sa tiahne cez 10 krajín, od Oregonu po Texas a ďalej. Pre tých, ktorí sú mimo cesty, nastane čiastočné zatmenie Slnka, kde sa zdá, že Mesiac „uhryzol“ Slnko.

V rámci prípravy na túto astronomickú udalosť poskytla NASA interaktívnu mapu na sledovanie zatmenia a pre online divákov budú k dispozícii rôzne bezplatné živé prenosy. Sú však aj takí, ktorí sa zatmeniu vyhnú úplne. V kultúre Navajo znamená zatmenie nový začiatok a pozorujeme ho pôstom, modlitbou a pobytom vo vnútri. Navajské slovo pre zatmenie Slnka, jóhonaa'éí daaztsą́, sa v angličtine prekladá ako „smrť slnka“. Zatmenie je vnímané ako obdobie znovuzrodenia a predsavzatia sa prijímajú, keď sa opäť objaví slnko.

Kvôli kultúrnemu významu zatmenia pre Navahov budú všetky Navajské kmeňové parky počas trvania prstencového zatmenia Slnka zatvorené. To zahŕňa obľúbené atrakcie, ako je Monument Valley Navajo Tribal Park a Four Corners Monument Navajo Tribal Park.

Pre vedcov slúži prstencové zatmenie Slnka 14. októbra ako cenná príležitosť na štúdium vonkajšej atmosféry Slnka, koróny. Skúmaním tejto oblasti počas zatmenia môžu vedci z oblasti atmosféry a heliosféry získať prehľad o správaní Slnka. Okrem toho má toto konkrétne zatmenie mimoriadny význam, pretože sa zhoduje s veľmi aktívnym obdobím v slnečnom cykle 25, pričom sa očakáva vrchol slnečnej aktivity v roku 2024.

Je dôležité si uvedomiť, že pozerať sa priamo do slnka je mimoriadne nebezpečné. Ak chcete bezpečne sledovať prstencové zatmenie Slnka, musíte vždy používať slnečné filtre. Platí to pre čiastočné aj prstencové zatmenia. Pozorovatelia by mali nosiť okuliare na zatmenie Slnka a všetky použité kamery, teleskopy alebo ďalekohľady by mali byť vybavené slnečnými filtrami.

Po prstencovom zatmení Slnka má nastať 28. októbra čiastočné zatmenie Mesiaca. Táto udalosť Mesiaca bude viditeľná na veľkej časti východnej pologule vrátane Európy, Afriky, Ázie, Antarktídy a Oceánie. Počas čiastočného zatmenia Mesiaca sa do zemského tieňa dostane len časť Mesiaca, čím sa vytvorí podmanivá nebeská ukážka.

