Kanaďania budú svedkami prstencového zatmenia Slnka, ktoré poskytne NASA príležitosť študovať atmosféru

Kanaďania budú mať možnosť byť svedkami prstencového zatmenia Slnka koncom tohto mesiaca, čo dáva NASA príležitosť podrobnejšie študovať našu atmosféru. Zatiaľ čo zatmenia Slnka nie sú také zriedkavé, ako si ľudia myslia, rarita spočíva v tom, že ľudia ich skutočne môžu vidieť. Posledné úplné zatmenie viditeľné v Kanade bolo v roku 2017, no nebeskou udalosťou tohto mesiaca bude prstencové zatmenie Slnka, známe tiež ako zatmenie „ohnivého kruhu“.

Počas prstencového zatmenia Slnka sa Mesiac zoradí so Slnkom, keď je o niečo ďalej od Zeme ako zvyčajne. V dôsledku toho sa Mesiac javí ako menší a neblokuje všetko svetlo zo slnka. To vytvára okolo Mesiaca jasný prstenec, ktorý, žiaľ, Kanaďania neuvidia. Kanaďania však stále budú môcť byť svedkami čiastočného zatmenia, kde tmavý tieň padne na stranu slnka, odoberie z neho kúsok a stlmí jeho celkový jas.

Zatmenie bude najvýraznejšie v Spojených štátoch, kde vedci z NASA plánujú využiť túto udalosť na štúdium toho, ako náhly nedostatok slnečného svetla vplýva na ionosféru, vrstvu atmosféry dôležitú pre satelitnú komunikáciu. Všetka satelitná komunikácia prechádza cez ionosféru pred dosiahnutím Zeme, takže pochopenie jej porúch je rozhodujúce, pretože naša závislosť od vesmírnych prostriedkov rastie.

Zatmenie má začať okolo 12:70 EDT a potrvá niekoľko hodín. Západné a južné oblasti Kanady budú mať lepší výhľad na čiastočné zatmenie so 80 až XNUMX percentným pokrytím v juhovýchodnom rohu Britskej Kolumbie a klesajúcim pokrytím pri pohybe na východ. Je dôležité si uvedomiť, že pozerať sa priamo do slnka počas zatmenia nie je nikdy bezpečné a na jeho bezpečné sledovanie by sa mali použiť rôzne metódy, ako napríklad okuliare na zatmenie alebo zváračské okuliare.

NASA bude počas zatmenia vykonávať aj misiu Atmospheric Perturbations okolo Eclipse Path (APEP). Vedci vypustia tri vedecké rakety, aby preskúmali tieň zatmenia a študovali jeho účinky na ionosféru. Misia APEP pomôže poskytnúť pohľad na správanie sa našej atmosféry počas takýchto astronomických udalostí.

Toto prstencové zatmenie Slnka predstavuje dokonalú príležitosť pre nadšencov vedy, milovníkov astronómie a každého, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové, aby bol svedkom vzácnej nebeskej udalosti, ktorá tiež prispieva k nášmu pochopeniu atmosféry.

