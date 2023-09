Zrkadlové obrázky: Výskumníci pozorujú Alice Rings v laboratóriu

Vedci v USA a Fínsku prvýkrát pozorovali prstence Alice v laboratóriu. Alice prstene sú prstencové víry, ktoré prevracajú náboje akýchkoľvek monopolov, ktoré nimi prechádzajú, inšpirované zrkadlovým portálom v románe Lewisa Carrolla „Through the Looking-Glass“. Experiment využíval ultrachladné atómy a mohol poskytnúť pohľad na základné procesy v časticovej fyzike a kozmológii.

Objav tímu spojil dve línie výskumu, ktoré sa objavili približne pred 35 rokmi. Jedna línia výskumu zahŕňa kozmické struny, čo sú hypotetické 1D defekty v časopriestore. Tieto struny by mohli mať potenciálne hlboké dôsledky pre kozmológiu, pretože by mohli zmeniť hmotu na antihmotu. Ak by existovali kozmické struny, boli by známe ako struny Alice.

Druhá línia výskumu sa zameriava na monopóly, ktoré sú singulárnymi nábojmi vo vesmíre. Monopoly a struny môžu niesť zachované topologické náboje, ktoré môžu byť magnetické, elektrické alebo náboje kvarkovej farby. V osemdesiatych rokoch si vedci uvedomili, že pri pozorovaní zblízka sa monopóly môžu deformovať do slučkovej štruktúry nazývanej prstenec Alice.

Jednou zaujímavou vlastnosťou prstenca Alice je, že ak cez jeho stred prejde ďalší monopol, monopol sa premení na antičasticu. To naznačuje zrkadlový vesmír, kde antihmota dominuje nad hmotou.

V roku 2015 nastal prelom, keď výskumníci vytvorili monopol v Bose-Einsteinovom kondenzáte, plyne z atómov rubídia ochladeného takmer k absolútnej nule. Najnovšia štúdia kombinovala experimentálne techniky so simulačnými metódami na pozorovanie časového vývoja monopólov v kondenzáte. Výskumníci zistili, že monopoly sa rozpadajú na prstene Alice a boli schopní priamo pozorovať niekoľko znakov prstencov Alice, ako sa monopoly vyvíjali.

Tieto zistenia majú dôsledky pre naše chápanie kvantových tekutín, čo naznačuje, že štruktúry, ktoré premieňajú hmotu na antihmotu, sa môžu spontánne objaviť za špecifických podmienok. Vedci dúfajú, že ich experiment by mohol ponúknuť cennú platformu na skúmanie základných procesov vo vesmíre.

Zdroj: Nature Communications

definícia:

– Alice rings: prstencové víry, ktoré prevracajú náboje monopolov, ktoré nimi prechádzajú, inšpirované zrkadlovým portálom v „Through the Looking-Glass“

– Monopoly: singulárne body náboja v priestore

– Kozmické struny: hypotetické 1D defekty v časopriestore s potenciálne hlbokými dôsledkami pre kozmológiu

Zdroj: Nature Communications