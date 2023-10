NASA sleduje asteroid 2023 TG14 pri prechode okolo Zeme z blízkej vzdialenosti

By

NASA nedávno poskytla nové informácie o nadchádzajúcom blízkom priblížení asteroidu 2023 TG14 k Zemi. Tento asteroid s označeným názvom Asteroid 2023 TG14 v súčasnosti cestuje smerom k našej planéte a očakáva sa, že prejde okolo 26. októbra. NASA pozorne sledovala svoju obežnú dráhu pomocou kombinácie satelitov a ďalekohľadov, ako sú NEOWISE a Pan-STARRS.

Očakáva sa, že asteroid 2023 TG14 sa najbližšie priblíži k Zemi na vzdialenosť 1.5 milióna kilometrov. Pri sledovaní svojej dráhy sa pohybuje rýchlosťou približne 24,153 XNUMX kilometrov za hodinu. Tento konkrétny asteroid patrí do skupiny blízkozemských asteroidov Apollo, ktoré sa vyznačujú tým, že ich hlavné poloosi sú väčšie ako Zeme.

Zatiaľ čo blízkosť tejto vesmírnej skaly môže niekoho znepokojovať, NASA ubezpečuje, že nepredstavuje žiadnu hrozbu. So šírkou iba 77 stôp nie je klasifikovaný ako potenciálne nebezpečný objekt. Pre predstavu, asteroid je veľkosťou porovnateľný s lietadlom. Navyše to nie je jeho prvé stretnutie so Zemou, keďže predtým 4.1. októbra 16 prešla okolo vo vzdialenosti 1917 milióna kilometrov.

Čo sa týka budúcich stretnutí, Asteroid 2023 TG14 bude mať ďalšie blízke priblíženie 24. októbra 2024 na vzdialenosť približne 2.5 milióna kilometrov. Prostredníctvom pokračujúceho pozorovania a výskumu sa vedci snažia lepšie pochopiť tieto nebeské objekty a ich trajektórie. Štúdiom ich vnútorných štruktúr a rozloženia hmotnosti je možné získať cenné poznatky, ktoré by mohli pomôcť pri budúcich vesmírnych misiách, ako sú napríklad misie DART (Double Asteroid Redirection Test).

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je Asteroid 2023 TG14?

Asteroid 2023 TG14 je blízkozemský asteroid, ktorý je momentálne na ceste k Zemi a očakáva sa, že sa priblíži 26. októbra 2023.

Aký veľký je Asteroid 2023 TG14?

Podľa NASA je asteroid 2023 TG14 široký približne 77 stôp, čo sa veľkosti podobá lietadlu.

Je asteroid 2023 TG14 hrozbou pre Zem?

Nie, Asteroid 2023 TG14 nie je klasifikovaný ako potenciálne nebezpečný objekt a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre Zem.

Prejde asteroid 2023 TG14 v budúcnosti opäť okolo Zeme?

Áno, očakáva sa, že asteroid 2023 TG14 bude mať ďalšie blízke priblíženie k Zemi 24. októbra 2024 na vzdialenosť približne 2.5 milióna kilometrov.