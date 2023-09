Analýza videa poháňaná AI by mohla priniesť revolúciu vo výskume správania vtákov

Študent výpočtovej techniky na univerzite v Alberte využíva umelú inteligenciu (AI) na zlepšenie analýzy výskumných videí, ktoré študujú správanie kosov červenokrídlových a ich hniezd. Video analýza je životne dôležitá pre pochopenie účinkov parazitizmu na správanie vtákov. Súčasný spôsob identifikácie konkrétnych vtákov a ich činností si vyžaduje manuálne prezeranie hodín videozáznamu a počúvanie ich zreteľných hovorov. Tento proces je časovo náročný a vyžaduje odborné znalosti v oblasti biológie vtákov.

Avšak videoanalýza poháňaná AI má potenciál spôsobiť revolúciu vo výskume správania vtákov automatizáciou detekcie jednotlivých vtákov a ich aktivít. Priscilla Adebanji, študentka, ktorá pracovala na tomto projekte, použila nástroje počítačového videnia a algoritmy detekcie pohybu na spresnenie surových záberov a presné určenie času, kedy vtáky navštevujú svoje hniezda, aby nakŕmili svoje kurčatá, ako aj to, či vstupujú alebo odchádzajú. Táto automatizácia výrazne skracuje čas potrebný na kontrolu videí a zefektívňuje proces zberu údajov.

Softvér vyvinutý spoločnosťou Adebanji si stále vyžaduje ďalšie zdokonaľovanie, ale jeho potenciál je sľubný. Mohlo by to nielen ušetriť čas a námahu pri zbere údajov na výskumné účely, ale mohlo by mať aj širšie využitie v oblasti biológie zvierat. Táto technológia by sa dala použiť na rôzne druhy a projekty, čím by sa rozšírili možnosti ekologického výskumu.

Budúca práca na programe bude zahŕňať analýzu trvania návštev vtákov v ich hniezdach a určenie pohlavia prostredníctvom analýzy vtáčích hovorov. Okrem toho výskumníci plánujú preskúmať použiteľnosť tejto technológie na iné zvieratá, ako sú hlodavce.

Tento projekt demonštruje výzvy a príležitosti v oblasti počítačového videnia a AI. Vďaka práci so scenármi z reálneho sveta a neznámymi faktormi boli výskumníci schopní vyvinúť inovatívne riešenia, ktoré možno aplikovať na celý rad aplikácií vrátane samoriadiacich vozidiel a dronov.

Celkovo má použitie videoanalýzy poháňanej AI pri výskume správania vtákov potenciál zefektívniť procesy zberu údajov a zlepšiť možnosti ekologického výskumu. Tento projekt otvoril nové príležitosti pre zúčastnených študentov, podnietil záujem o kariéru v AI a poskytol reálne uplatnenie ich vedomostí.

Zdroj: University of Alberta