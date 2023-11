Vesmírne lietadlo Sierra Space Chaser sa pripravuje na orbitálny let a mení definíciu vesmírneho cestovania

Revolučné vesmírne lietadlo Dream Chaser spoločnosti Sierra Space sa dostáva do poslednej fázy výroby a nastavuje nový štandard pre orbitálne vesmírne lety. So svojimi skladacími krídlami, na mieru namontovanými keramickými dlaždicami a pristávacím zariadením na svojom mieste je kozmická loď pripravená podstúpiť posledné dokončovacie úpravy predtým, ako opustí továreň.

Vo vnútri Dream Chaser pracovníci inštalujú systém kontroly prostredia, ktorý zaisťuje, že pretlakový priestor je použiteľný pre astronautov počas ich misií na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Na rozdiel od iných kozmických lodí je hlavným cieľom Dream Chaser prepraviť náklad do a z výskumného komplexu, pričom v konečnom dôsledku ponúka jemný návrat na Zem rýchlosťou nie vyššou ako 1.5 Gs. Táto vlastnosť je obzvlášť výhodná pre citlivé užitočné zaťaženie, ako sú vzorky zvierat a experimentálne materiály.

Sierra Space tiež zriadila kontrolnú miestnosť misie priľahlú k výrobnému poschodiu, ktorá poskytuje inžinierom zariadenie na monitorovanie a riadenie kozmickej lode počas jej operačnej obežnej dráhy. Pre astronautov bola pripravená cvičná maketa, aby si mohli precvičiť nástup na palubu Dream Chaser a efektívne spravovanie nákladu v doku na ISS.

Keď sa Dream Chaser, prezývaný „Tenacity“, blíži k dokončeniu, bude čoskoro prepravený do zariadenia NASA v Ohiu na prísne testovanie, aby sa overila jeho pripravenosť na let do vesmíru. Generálny riaditeľ Sierra Space, Tom Vice, vyjadruje veľkú dôveru v blížiaci sa úspech projektu a hovorí: „Predstavujeme prvú revolučnú vesmírnu linku na svete. To zmení spôsob, akým cestujeme zo Zeme do vesmíru a späť."

Unikátny dizajn Dream Chaser kombinuje prvky rakiet s lietadlami, čím sa stáva výrazným doplnkom v odvetví kozmických lietadiel. Zatiaľ čo kapsuly a nekonvenčné dizajny, ako je vesmírna loď SpaceX, dominovali na trhu, oddanosť Sierra Space konceptu vesmírneho lietadla ich odlišuje. Vďaka svojej schopnosti vykonávať orbitálne lety predefinuje Dream Chaser cestovanie do vesmíru a ponúkne novú éru možností.

FAQ

1. Aký je účel vesmírneho lietadla Dream Chaser?

Dream Chaser je primárne určený na prepravu nákladu na a z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

2. Ako sa bude Dream Chaser líšiť od iných kozmických lodí?

Na rozdiel od tradičných kapsúl alebo nekonvenčných dizajnov, Dream Chaser kombinuje vlastnosti lietadiel a rakiet, čo mu umožňuje vykonávať orbitálne lety.

3. Aká je nákladná kapacita Dream Chaser?

Dream Chaser dokáže prepraviť až 12,000 5,500 libier (4,000 1,850 kilogramov) nákladu na ISS a vrátiť sa s približne XNUMX XNUMX libier (XNUMX XNUMX kilogramov) nákladu.

4. Aká je očakávaná nosná raketa pre Dream Chaser?

Dream Chaser bude spočiatku štartovať na raketách United Launch Alliance Vulcan z Cape Canaveral na Floride, ale je možné ho prispôsobiť aj iným nosným raketám.