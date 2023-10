Môže drvená sopečná hornina obsahovať kľúč k odstraňovaniu uhlíka?

Priekopnícka terénna štúdia uskutočnená výskumníkmi z Kalifornskej univerzity, Davisovej a Cornellovej univerzity odhalila potenciálne riešenie problému odstraňovania uhlíka. Pridaním rozdrvenej sopečnej horniny do poľnohospodárskej pôdy títo vedci objavili spôsob, ako uložiť uhlík v pôde, a to aj v podmienkach extrémneho sucha. Tento vzrušujúci vývoj bol publikovaný v časopise Environmental Research Communications.

Proces tejto inovácie je známy ako zvetrávanie hornín. Keď sa dažďová voda dostane do kontaktu so sopečnou horninou, zachytáva oxid uhličitý zo vzduchu a účinne ho uzamyká v hornine. Normálne tento proces prebieha milióny rokov, takže je príliš pomalý na to, aby pôsobil proti globálnemu otepľovaniu. Rozbitím horniny na jemný prach sa však vedcom podarilo výrazne urýchliť zvetrávanie hornín.

Predchádzajúce štúdie odhadovali, že táto vylepšená verzia zvetrávania hornín má potenciál uložiť ohromujúcich 215 miliárd ton oxidu uhličitého v priebehu nasledujúcich 75 rokov, ak sa implementuje na ornú pôdu po celom svete. Doteraz však táto technológia nebola testovaná v obzvlášť suchom podnebí.

Táto nedávna terénna štúdia úspešne preukázala, že rozdrvená vulkanická hornina môže byť skutočne cenným nástrojom pri ukladaní uhlíka, a to aj v podmienkach sucha. Dôsledky tohto zistenia by mohli byť významné, pretože poskytuje sľubný spôsob, ako zmierniť zmenu klímy a znížiť emisie skleníkových plynov. Začlenením tejto techniky do poľnohospodárskych postupov by poľnohospodári mohli potenciálne prispieť k úsiliu o odstraňovanie uhlíka a zároveň pokračovať v pestovaní svojich plodín.

Keďže svet naďalej zápasí s naliehavou potrebou zníženia uhlíka, zistenia štúdie ponúkajú nádej a inšpiráciu. Ďalší výskum a terénne pokusy budú nepochybne potrebné, ale potenciál drvených sopečných hornín zohrávať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien je vzrušujúcou perspektívou na zamyslenie.

FAQ

Čo je zvetrávanie hornín?

Zvetrávanie hornín je prirodzený proces, ku ktorému dochádza, keď minerály v horninách reagujú s atmosférickými plynmi, ako je oxid uhličitý, za vzniku nových zlúčenín alebo rozpúšťania existujúcich. V priebehu času môže tento proces odstrániť oxid uhličitý zo vzduchu a uložiť ho v horninách.

Ako môže drvená sopečná hornina zlepšiť zvetrávanie hornín?

Rozdrvenie vulkanických hornín na jemný prach urýchľuje proces zvetrávania hornín. Zväčšením povrchovej plochy horninových častíc môže viac oxidu uhličitého reagovať s minerálmi v kratšom čase, čím sa uhlík účinne uzamkne.

Aké sú potenciálne výhody použitia drvenej sopečnej horniny na ornej pôde?

Začlenením rozdrvenej sopečnej horniny na ornú pôdu sa oxid uhličitý môže zachytiť z atmosféry a uložiť v pôde. Pomáha to nielen zmierňovať dôsledky zmeny klímy, ale tiež zlepšuje kvalitu pôdy a úrodnosť. Poľnohospodári využívajúci túto techniku ​​by navyše mohli potenciálne prispieť ku globálnemu úsiliu o odstraňovanie uhlíka pri zachovaní svojej poľnohospodárskej produktivity.

Môžu sa drvené vulkanické horniny použiť vo všetkých typoch podnebia?

Zatiaľ čo predchádzajúce štúdie sa zamerali na potenciál rozdrvených sopečných hornín v rôznych klimatických podmienkach, nedávna terénna štúdia ich konkrétne testovala v suchom podnebí. Výsledky ukázali, že aj v podmienkach sucha je možné pomocou tejto metódy stále úspešne ukladať uhlík v pôde. Na úplné pochopenie jeho účinnosti a použiteľnosti v rôznych klimatických podmienkach je však potrebný ďalší výskum a testovanie.