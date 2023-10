Revolučný prielom: DeepMB umožňuje vysokokvalitné optoakustické zobrazovanie v reálnom čase

By

Výskumníci urobili prevratný objav v oblasti medicínskeho zobrazovania, ktorý rieši dlhodobú výzvu rýchleho získavania vysokokvalitných obrázkov pomocou multispektrálnej optoakustickej tomografie (MSOT). MSOT je špičková technológia, ktorá má potenciál diagnostikovať a vyhodnocovať rôzne ochorenia, ako je rakovina prsníka a svalová dystrofia. Časovo náročné spracovanie potrebné na vytvorenie detailných obrázkov však obmedzilo jeho klinickú užitočnosť.

Na prekonanie tejto výzvy výskumníci vyvinuli DeepMB, rámec pre hlboké učenie, ktorý umožňuje vysokokvalitné optoakustické zobrazovanie v reálnom čase. DeepMB premosťuje priepasť medzi rýchlosťou zobrazovania v reálnom čase a kvalitou obrazu dosiahnutou rekonštrukciou založenou na modeli. Dosahuje to reprezentáciou rekonštrukcie založenej na modeli pomocou hlbokej neurónovej siete.

To, čo odlišuje DeepMB, je jeho pôsobivý výkon. Trénovaním systému na syntetizovaných optoakustických signáloch a skutočných obrazoch vytvorených prostredníctvom rekonštrukcie založenej na modeli výskumníci dosiahli presnú rekonštrukciu optoakustického obrazu iba za 31 milisekúnd na obrázok. To je približne 1000-krát rýchlejšie ako najmodernejšie algoritmy, pričom sa zachováva prakticky žiadna strata kvality obrazu, ako sa potvrdilo kvalitatívnymi a kvantitatívnymi hodnoteniami rôznych dátových súborov obrázkov in vivo.

Dôsledky DeepMB sú hlboké. Sľubuje, že lekárom poskytne okamžitý prístup k vysokokvalitným snímkam MSOT bez ohľadu na stav pacienta alebo oblasť skenovaného tela. Tento prelom otvára možnosť, že sa multispektrálne kontrastné zobrazovanie s vysokým rozlíšením prostredníctvom ručnej optoakustickej tomografie stáva rutinnou súčasťou klinickej praxe. Má potenciál transformovať lekárske štúdie a starostlivosť o pacientov tým, že vybaví zdravotníckych pracovníkov výkonným nástrojom na stanovenie presnejších diagnóz a poskytovanie kvalitnej starostlivosti.

Na záver, DeepMB predstavuje významný pokrok v optoakustickom zobrazovaní. Jeho všestrannosť presahuje rámec MSOT na iné zobrazovacie modality, ako je ultrazvuk, röntgen a magnetická rezonancia. Ako sa DeepMB neustále vyvíja, má potenciál stať sa základným kameňom moderného medicínskeho zobrazovania, prinášať vysokokvalitné výsledky bezprecedentnou rýchlosťou a revolúciu v tejto oblasti k lepšiemu.

